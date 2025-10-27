Відео
Дата публікації: 27 жовтня 2025 20:40
Оновлено: 16:25
Варіаторна коробка передач Toyota: скільки реально прослужить
2018 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

Варіатори Toyota відомі своєю надійністю. Зокрема, К120 має незвичайну конструкцію — по суті, це гібрид автоматичної та механічної передач, що дозволило інженерам виключити найскладніші умови експлуатації для варіаторної частини.

Про це написав АвтоСвіт.

Ресурс та особливості

Компанія Toyota має давній досвід роботи з варіаторами (CVT), які зараз виробляє частково належна їй фірма Aisin. Варіатор серії К120, що встановлюється на Toyota Camry та RAV4 з 2018 року, відрізняється підвищеною надійністю завдяки своїй унікальній конструкції.

При рушанні з місця та на низьких швидкостях 15–25 км/год (або й до 5—55 км/год) передачу забезпечує жорстко пов'язана муфта (механічна передача), а не ремінь та конуси. Це виключає найскладніші умови роботи (різкі старти, пробуксовування), які найшвидше зношують варіаторну частину.

Силовий діапазон варіаторної частини складає всього 5 (у конкурентів часто більше), що зменшує згинання ременя на шківах та збільшує площу контакту, підвищуючи надійність.

Також читайте:

Ресурс та обслуговування

За сприятливих умов експлуатації варіатор Toyota К120 здатний прослужити близько 300 000 км до необхідності серйозної ревізії або заміни ременя.

Для досягнення максимального пробігу необхідно стежити за справністю та чистотою системи охолодження, позаяк варіатор використовує спільний радіатор з двигуном. Перегрів є головним ворогом CVT.

Хоча Toyota не вносить заміну трансмісійної оливи у варіаторі до обов'язкового регламенту, експерти настійно рекомендують робити це регулярно. У змішаному режимі оливу слід міняти кожні 50 000–60 000 км, а в умовах міських заторів — кожні 30 000 км. Фільтр тонкого очищення знаходиться всередині та змінюється лише при повному розбиранні.

Навіть на великих пробігах (близько 300 000 км) оливна помпа та гідроблок показують високу живучість. Основна проблема, спричинена старою оливою, — це проточування абразивним брудом каналів у гідроблоці. Підшипники шківів можуть почати гудіти не раніше ніж через 150 000–200 000 км.

Запобігання дорогому ремонту

У разі обриву ременя варіатора К120, на відміну від більшості конкурентів, авто не втрачає здатності до пересування завдяки наявності механічної передачі. Машина може рухатися на невеликій швидкості в ручному режимі. Але це небезпечно.

Металеві ланки обірваного ременя вільно циркулюють з оливою та можуть потрапити між шестернями або заклинити між конусами. Це призводить до катастрофічних пошкоджень, які можуть зробити деталі непридатними для відновлення шліфуванням.

Тому, якщо тяга раптом зникла, й автомобіль не розганяється вище 15–25 км/год, необхідно негайно зупинитися та транспортувати машину до сервісу лише на евакуаторі.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Toyota
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
