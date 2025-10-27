Вариаторная коробка передач Toyota: сколько реально прослужит

2018 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

Вариаторы Toyota известны своей надежностью. В частности, К120 имеет необычную конструкцию — по сути, это гибрид автоматической и механической передач, что позволило инженерам исключить самые сложные условия эксплуатации для вариаторной части.

Ресурс и особенности

Компания Toyota имеет давний опыт работы с вариаторами (CVT), которые сейчас производит частично принадлежащая ей фирма Aisin. Вариатор серии К120, устанавливаемый на Toyota Camry и RAV4 с 2018 года, отличается повышенной надежностью благодаря своей уникальной конструкции.

При трогании с места и на низких скоростях 15-25 км/ч (или до 5-55 км/ч) передачу обеспечивает жестко связанная муфта (механическая передача), а не ремень и конусы. Это исключает самые сложные условия работы (резкие старты, пробуксовки), которые быстрее всего изнашивают вариаторную часть.

Силовой диапазон вариаторной части составляет всего 5 (у конкурентов часто больше), что уменьшает изгиб ремня на шкивах и увеличивает площадь контакта, повышая надежность.

Ресурс и обслуживание

При благоприятных условиях эксплуатации вариатор Toyota К120 способен прослужить около 300 000 км до необходимости серьезной ревизии или замены ремня.

Для достижения максимального пробега необходимо следить за исправностью и чистотой системы охлаждения, так как вариатор использует общий радиатор с двигателем. Перегрев является главным врагом CVT.

Хотя Toyota не вносит замену трансмиссионного масла в вариаторе в обязательный регламент, эксперты настоятельно рекомендуют делать это регулярно. В смешанном режиме масло следует менять каждые 50 000-60 000 км, а в условиях городских пробок — каждые 30 000 км. Фильтр тонкой очистки находится внутри и меняется только при полной разборке.

Даже на больших пробегах (около 300 000 км) масляная помпа и гидроблок показывают высокую живучесть. Основная проблема, вызванная старым маслом, — это протачивание абразивной грязью каналов в гидроблоке. Подшипники шкивов могут начать гудеть не ранее чем через 150 000-200 000 км.

Предотвращение дорогого ремонта

В случае обрыва ремня вариатора К120, в отличие от большинства конкурентов, авто не теряет способности к передвижению благодаря наличию механической передачи. Машина может двигаться на небольшой скорости в ручном режиме. Но это небезопасно.

Металлические звенья оборванного ремня свободно циркулируют с маслом и могут попасть между шестернями или заклинить между конусами. Это приводит к катастрофическим повреждениям, которые могут сделать детали непригодными для восстановления шлифованием.

Поэтому, если тяга вдруг исчезла, и автомобиль не разгоняется выше 15-25 км/ч, необходимо немедленно остановиться и транспортировать машину в сервис только на эвакуаторе.