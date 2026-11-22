Селектор вариатора. Фото: elevationoutdoors.com

Срок службы вариаторной коробки передач (CVT) зависит не столько от общего пробега, сколько от манеры вождения предыдущего владельца. Также важна своевременная замена трансмиссионного масла. Чтобы не потратить большую сумму на восстановление агрегата сразу после покупки, трансмиссию стоит проверить ещё во время осмотра машины.

Об этом "Авто Світу" рассказал начальник департамента сервиса "Укравто" Групп Александр Чаленко, пишут Новини.LIVE.

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Причины поломок

Наибольший вред ремню или цепи внутри шкивов наносят резкие старты с места, пробуксовка колес и попытки раскачать машину в грязи или снегу. В такие моменты рабочий элемент скользит по конусам, стирает металл в мелкую стружку и забивает каналы гидроблока.

Отдельную проблему создает миф, что жидкость в этой трансмиссии не требует замены. На самом деле масло следует менять каждые 60 000–80 000 км, а в тяжелых условиях эксплуатации этот интервал сокращается до 40 000–50 000 км. Когда жидкость загрязняется, выходит из строя редукционный клапан, падает давление в системе, и ремень начинает пробуксовывать.

Еще одним опасным фактором остается регулярный перегрев коробки. Вариатор плохо выдерживает длительное движение на высокой скорости и длительную остановку в пробках, ведь в обеих ситуациях ремень максимально изгибается и имеет наименьшую площадь контакта с одним из шкивов.

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Проверка жидкости

Осматривать автомобиль лучше всего во время первого запуска после ночи, поэтому стоит заранее попросить продавца не прогревать двигатель. Работа холодной коробки сразу выявляет большинство проблем с давлением масла в магистралях.

Проверку начинают со щупа, если он предусмотрен конструкцией агрегата. Пригодная к эксплуатации жидкость имеет прозрачный светло-зеленый или желтый цвет. Мутное темно-коричневое масло с запахом гари или серебристым блеском от стружки свидетельствует о критическом износе деталей.

Если щупа нет, нужно осмотреть поддон картера и стык коробки с двигателем. Свежие следы масла или недавно вымытый корпус часто означают, что продавец пытался скрыть подтекание из-за изношенных сальников.

Дорожный тест

Короткого круга по двору для проверки недостаточно, так как часть дефектов проявляется только после прогрева масла. Трогаться с места нужно плавно, обращая внимание на отсутствие вибраций, толчков или задержек. Если обороты двигателя растут, а машина вяло набирает скорость, ремень уже проскальзывает.

На ровной дороге следует разогнаться до 80 км/ч и держать педаль газа неподвижно. Исправная трансмиссия удерживает стрелку тахометра в пределах 2000–2500 об/мин. Колебания оборотов или скачки до 3500–4000 об/мин подтверждают износ рабочих поверхностей.

В конце поездки стоит проверить поведение машины при интенсивном разгоне. Посторонний гул, рывки или провалы тяги становятся прямым поводом отказаться от покупки.

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