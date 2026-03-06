Відео
Україна
Вживана Toyota Camry восьмого покоління має один жахливий недолік

Вживана Toyota Camry восьмого покоління має один жахливий недолік

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 17:40
Хитрий дефект вживаної Toyota Camry: чому седан не ідеальний для сімей
Toyota Camry 2020 року. Фото: Toyota

Восьме покоління Toyota Camry завоювало репутацію надійного бізнес-седана, який часто обирають для службових поїздок та таксі. Проте модель XV70 (2019–2024) приховує специфічну конструктивну особливість заднього ряду, що створює несподівані незручності для пасажирів низького зросту та дітей.

Про це написав Autokult.

Читайте також:

Простір салону

Седан довжиною майже 4,9 м побудований на платформі GA-K з колісною базою 283 см. Внутрішній простір пропонує багато місця для ніг, особливо у задній частині авто, що відповідає глобальній концепції моделі для комфортного транспортування пасажирів.

Задня канапа має цікаву рису у вигляді дуже довгої подушки сидіння. У розкладному підлокітнику може бути встановлений пульт керування кліматичною системою, аудіо та кутом нахилу спинки, що робить поїздку дорослих людей максимально приємною.

Дитячий дискомфорт

Попри статус зручного авто, довга подушка заднього дивана стає проблемою при перевезенні дітей. Маленькі пасажири сидять тут незручно, позаяк коліна не можуть природно згинатися через край сидіння.

При використанні дитячих крісел ноги великих дітей упираються у край подушки, а стопи торкаються спинок передніх крісел. Парадоксально, але для розміщення дітей у цій моделі потрібно більше простору, ніж для високих дорослих пасажирів.

Економічність гібрида

В Європі модель представлена гібридною силовою установкою об’ємом 2,5 л потужністю 218 к.с. Трансмісія e-CVT забезпечує плавність ходу та гарну економічність, дозволяючи витрачати менш як 5 л/100 км у міському циклі та близько 6,5 л/100 км на трасі.

Система має специфічну рису у вигляді змішування бензину з мастилом, що візуально збільшує рівень оливи у двигуні. Попри це агрегати демонструють витривалість і здатні долати понад 300 000 км без капітального ремонту за умови вчасного сервісу. Втім, ремонт або заміна паливних форсунок у разі критичного зносу може коштувати кілька тисяч доларів.

Якість кузова

Кузов виготовлений з тонких металевих листів, що іноді призводить до вібрації капота на високих швидкостях або під час сильного вітру. Лакофарбове покриття також вважається слабким місцем, позаяк воно швидко покривається подряпинами навіть від звичайної мийки.

Власники часто скаржаться на недостатню шумоізоляцію салону та зношування матеріалів оздоблення керма.

Також читайте:

Надійність підвіски

Ходова частина автомобіля загалом відрізняється довговічністю на поганих дорогах. Найбільш вразливим елементом є стійки стабілізатора, які вимагають періодичної заміни, але їхня вартість є дуже низькою.

Обслуговування гальмівної системи та заміна амортизаторів не потребують великих витрат завдяки широкому вибору якісних замінників. Більшість дрібних недоліків підвіски було успішно усунуто після оновлення моделі у 2021 році.

авто проблеми автомобіль характеристики гібрид Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
