Хитрый дефект б/у Toyota Camry: почему седан не идеален для семей

Восьмое поколение Toyota Camry завоевало репутацию надежного бизнес-седана, который часто выбирают для служебных поездок и такси. Однако модель XV70 (2019-2024) скрывает специфическую конструктивную особенность заднего ряда, что создает неожиданные неудобства для пассажиров низкого роста и детей.

Пространство салона

Седан длиной почти 4,9 м построен на платформе GA-K с колесной базой 283 см. Внутреннее пространство предлагает много места для ног, особенно в задней части авто, что соответствует глобальной концепции модели для комфортной транспортировки пассажиров.

Задняя кушетка имеет интересную черту в виде очень длинной подушки сиденья. В раскладном подлокотнике может быть установлен пульт управления климатической системой, аудио и углом наклона спинки, что делает поездку взрослых людей максимально приятной.

Детский дискомфорт

Несмотря на статус удобного авто, длинная подушка заднего дивана становится проблемой при перевозке детей. Маленькие пассажиры сидят здесь неудобно, так как колени не могут естественно сгибаться через край сиденья.

При использовании детских кресел ноги больших детей упираются в край подушки, а стопы касаются спинок передних кресел. Парадоксально, но для размещения детей в этой модели требуется больше пространства, чем для высоких взрослых пассажиров.

Экономичность гибрида

В Европе модель представлена гибридной силовой установкой объемом 2,5 л мощностью 218 л.с. Трансмиссия e-CVT обеспечивает плавность хода и хорошую экономичность, позволяя расходовать менее 5 л/100 км в городском цикле и около 6,5 л/100 км на трассе.

Система имеет специфическую черту в виде смешивания бензина с маслом, что визуально увеличивает уровень масла в двигателе. Несмотря на это агрегаты демонстрируют выносливость и способны преодолевать более 300 000 км без капитального ремонта при условии своевременного сервиса. Впрочем, ремонт или замена топливных форсунок в случае критического износа может стоить несколько тысяч долларов.

Качество кузова

Кузов изготовлен из тонких металлических листов, что иногда приводит к вибрации капота на высоких скоростях или во время сильного ветра. Лакокрасочное покрытие также считается слабым местом, так как оно быстро покрывается царапинами даже от обычной мойки.

Владельцы часто жалуются на недостаточную шумоизоляцию салона и износ материалов отделки руля.

Надежность подвески

Ходовая часть автомобиля в целом отличается долговечностью на плохих дорогах. Наиболее уязвимым элементом являются стойки стабилизатора, которые требуют периодической замены, но их стоимость очень низкая.

Обслуживание тормозной системы и замена амортизаторов не требуют больших затрат благодаря широкому выбору качественных заменителей. Большинство мелких недостатков подвески было успешно устранено после обновления модели в 2021 году.