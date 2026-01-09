Вживана Toyota Auris першого покоління: надійність чи приховані витрати

Біла Toyota Auris 2011 року. Фото: netcarshow.com

Перше покоління Toyota Auris стало амбітною спробою японського бренду виділити лінійку хетчбеків Corolla в окрему модель з унікальним дизайном. На вторинному ринку цей автомобіль зберігає високу популярність, проте вибір конкретного екземпляра потребує ретельної перевірки технічних нюансів.

Кузов та інтер’єр

Модель випускалася переважно у п'ятидверному кузові, який вирізняється авангардним на той час дизайном центрального тунелю у формі містка. Глобальної схильності до корозії кузов не має, проте лакофарбове покриття досить ніжне та легко збирає подряпини.

При огляді особливу увагу слід приділити днищу, яке часто вкривається іржею, та звіряти пробіг з фактичним станом салону, позаяк показники кілометражу в цій моделі легко коригуються.

Який двигун обрати

Фахівці радять звертати увагу на версії, випущені після оновлення 2009 року, коли виробник усунув більшість недоліків. Найкращим вибором серед бензинових агрегатів є мотори об'ємом 1,6 л серії 1ZR-FE та 1ZR-FAE, які вирізняються витривалістю та ресурсом ланцюга ГРМ до 200 000 км.

Серед дизельних варіантів найбільш вдалим вважається економний 1,4-літровий двигун (1ND-TV). Він має надійну паливну систему Bosch, хоча потребує регулярного чищення сіточки регулятора тиску та обережності при заміні свічок розжарювання.

Водночас від купівлі машин з бензиновими 1,33 л або великими дизелями 2 та 2,2 л краще утриматися через їхню схильність до підвищеної витрати оливи та дорогі ремонти паливної апаратури.

Уникайте робота

Найбільшим джерелом проблем для власників Auris до 2009 року була роботизована коробка передач MultiMode, зчеплення якої могло вийти з ладу вже через 20 000 км.

Після рестайлінгу цей агрегат замінили на класичний 4-ступеневий автомат Aisin. Ця АКПП є надзвичайно надійною і при регулярній заміні оливи здатна працювати понад 300 000 км без капітального ремонту.

Механічні коробки передач загалом витривалі, проте у 6-ступеневих версіях після 150 000 км можлива поява шуму підшипника первинного валу.

Підвіска та кермове управління

Ходова частина Auris вважається однією з найміцніших у класі. Передні амортизатори витримують до 150 000 км, а задні — до 200 000 км. Ступичні підшипники та кульові опори зазвичай потребують заміни не раніше ніж через 130 000 км

Певні нарікання можуть викликати лише скрип гальмівних колодок та можливий стукіт у кермовій рейці після 120 000 км, що зазвичай вирішується ремонтом або профілактикою.

Найбільш раціональною покупкою стане рестайлінгова Toyota Auris з двигуном 1,6 л та автоматичною коробкою передач або дизельна версія 1,4 л на механіці.