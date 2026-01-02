Honda Civic проти Toyota Corolla: рейтинг надійності виявив переможця

Toyota Corolla проти Honda Civic. Фото: autotrader.ca

Звіт JD Power про надійність транспортних засобів у 2025 році зафіксував несподівану зміну позицій серед компактних автомобілів. Toyota Corolla впевнено посіла перше місце, довівши свою витривалість, тоді як багаторічний конкурент Honda Civic цього разу не зміг потрапити навіть до трійки найкращих моделей сегмента.

Результати порівняння

Згідно з дослідженням Vehicle Dependability Study (VDS), Toyota Corolla продемонструвала найкращі результати за кількістю звернень власників щодо технічних несправностей. Модель, що оснащується 2-літровим двигуном потужністю 169 к.с. або високоекономічним гібридом, підтвердила свою репутацію найбільш передбачуваного авто на ринку.

Власники відзначають стабільну роботу силових агрегатів та високу якість збірки компонентів. Паливна ефективність Toyota Corolla також залишається конкурентною: у змішаному циклі вона споживає від 5,7 до 6,7 літра на 100 км, що робить її одним із найвигідніших варіантів для тривалої експлуатації.

Характеристики Civic

Для Honda Civic 2025 рік став викликом у плані надійності. Основною причиною падіння рейтингу стали масштабні відкликання через проблеми з паливною помпою та несправності рульової рейки, які торкнулися моделей випуску з 2022 по 2025 роки. Ці фактори суттєво підірвали довіру власників та вплинули на підсумкові бали моделі.

Попри це, Civic залишається привабливою завдяки своїм ходовим характеристикам. Авто пропонує на вибір 2-літровий двигун потужністю 158 к.с. або 1,5-літровий турбомотор на 180 к.с. Витрата пального у змішаному циклі становить близько 6,5–7,1 літра на 100 км, що є чудовим показником для негібридного двигуна.

Цікаво, що навіть за нижчої оцінки надійності, фахівці JD Power у загальному заліку часто віддають перевагу Civic. Модель хвалять за кращу безпеку, простір у салоні, сучасні технології допомоги водієві та задоволення від керування.

Але для тих, хто ставить на перше місце довговічність та відсутність частих візитів до сервісу, Toyota Corolla у 2025 році є беззаперечним лідером. Статистика підтверджує: на дистанції у три роки саме Toyota забезпечує власнику найбільший спокій та мінімальні витрати на незапланований ремонт.