Honda Civic против Toyota Corolla: рейтинг надежности выявил победителя

Отчет JD Power о надежности транспортных средств в 2025 году зафиксировал неожиданную смену позиций среди компактных автомобилей. Toyota Corolla уверенно заняла первое место, доказав свою выносливость, тогда как многолетний конкурент Honda Civic на этот раз не смог попасть даже в тройку лучших моделей сегмента.

Результаты сравнения

Согласно исследованию Vehicle Dependability Study (VDS), Toyota Corolla продемонстрировала лучшие результаты по количеству обращений владельцев по поводу технических неисправностей. Модель, оснащаемая 2-литровым двигателем мощностью 169 л.с. или экономичным гибридом, подтвердила свою репутацию самого предсказуемого авто на рынке.

Владельцы отмечают стабильную работу силовых агрегатов и высокое качество сборки компонентов. Топливная эффективность Toyota Corolla также остается конкурентной: в смешанном цикле она потребляет от 5,7 до 6,7 литра на 100 км, что делает ее одним из самых выгодных вариантов для длительной эксплуатации.

Характеристики Civic

Для Honda Civic 2025 год стал вызовом в плане надежности. Основной причиной падения рейтинга стали масштабные отзывы из-за проблем с топливной помпой и неисправности рулевой рейки, которые коснулись моделей выпуска с 2022 по 2025 годы. Эти факторы существенно подорвали доверие владельцев и повлияли на итоговые баллы модели.

Несмотря на это, Civic остается привлекательной благодаря своим ходовым характеристикам. Авто предлагает на выбор 2-литровый двигатель мощностью 158 л.с. или 1,5-литровый турбомотор на 180 л.с. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 6,5-7,1 литра на 100 км, что является отличным показателем для негибридного двигателя.

Интересно, что даже при более низкой оценке надежности, специалисты JD Power в общем зачете часто отдают предпочтение Civic. Модель хвалят за лучшую безопасность, простор в салоне, современные технологии помощи водителю и удовольствие от управления.

Но для тех, кто ставит на первое место долговечность и отсутствие частых визитов в сервис, Toyota Corolla в 2025 году является безоговорочным лидером. Статистика подтверждает: на дистанции в три года именно Toyota обеспечивает владельцу наибольшее спокойствие и минимальные затраты на незапланированный ремонт.