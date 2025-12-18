Компактный кроссовер обошел Toyota и Honda в рейтингах надежности

2023 Kia Soul Фото: driving.ca

Компактный кроссовер Kia Soul, дебютировавший в 2009 году, завершил свой путь на рынке с результатом более 1 500 000 реализованных единиц. Популярность модели обеспечило сочетание оригинального стиля, доступной цены и богатого оснащения. Даже базовая версия 2025 года за 21 395 долларов предлагает современные цифровые системы и комплекс безопасности Kia Drive Wise, включающий автоматическое торможение и контроль полосы движения.

Начало успеха

Согласно данным агентства JD Power, Soul стабильно демонстрировал высокое качество. На протяжении всего периода производства модель лишь дважды получала оценку "средняя", тогда как в остальные годы ее рейтинг был "отличным". По прогнозируемой надежности корейский кроссовер занял шестое место в своем сегменте среди 22 конкурентов, опередив негибридные версии Toyota Corolla и Honda Civic 2026 года.

История успеха началась с 2010 модельного года, когда Soul получил награду "Интерьер года" от Ward's AutoWorld. В 2011 году показатели надежности выросли до уровня "отлично". Несмотря на незначительное колебание баллов в 2012 году после обновления двигателя, уже в 2013-м результаты вернулись к высоким отметкам.

Ажиотажный спрос

Второе и третье поколение модели (с 2014 по 2020 годы) стабильно удерживали рейтинг "отлично". Особенно значимым стал 2020 год, когда Soul опередил Toyota Corolla по уровню качества и удовлетворенности владельцев мультимедийными системами. Пик признания пришелся на 2021 год: тогда кроссовер получил самый высокий балл в своей истории, обойдя даже люксовые внедорожники вроде Lexus RX.

Несмотря на обновление 2023 года и улучшение систем помощи водителю, сокращение количества комплектаций уже свидетельствовало о финале производства модели. Последние кроссоверы 2024 и 2025 годов продолжили получать оценки "отлично", однако из-за ажиотажного спроса их стоимость выросла. Сейчас Kia Soul остается одним из самых желанных предложений, поскольку покупатели готовы переплачивать за подтвержденную годами надежность.