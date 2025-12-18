Видео
Как компактный кроссовер стал надежнее Toyota и Honda

Как компактный кроссовер стал надежнее Toyota и Honda

Дата публикации 18 декабря 2025 14:22
Компактный кроссовер обошел Toyota и Honda в рейтингах надежности
2023 Kia Soul Фото: driving.ca

Компактный кроссовер Kia Soul, дебютировавший в 2009 году, завершил свой путь на рынке с результатом более 1 500 000 реализованных единиц. Популярность модели обеспечило сочетание оригинального стиля, доступной цены и богатого оснащения. Даже базовая версия 2025 года за 21 395 долларов предлагает современные цифровые системы и комплекс безопасности Kia Drive Wise, включающий автоматическое торможение и контроль полосы движения.

Об этом написал Jalopnik.

Начало успеха

Согласно данным агентства JD Power, Soul стабильно демонстрировал высокое качество. На протяжении всего периода производства модель лишь дважды получала оценку "средняя", тогда как в остальные годы ее рейтинг был "отличным". По прогнозируемой надежности корейский кроссовер занял шестое место в своем сегменте среди 22 конкурентов, опередив негибридные версии Toyota Corolla и Honda Civic 2026 года.

История успеха началась с 2010 модельного года, когда Soul получил награду "Интерьер года" от Ward's AutoWorld. В 2011 году показатели надежности выросли до уровня "отлично". Несмотря на незначительное колебание баллов в 2012 году после обновления двигателя, уже в 2013-м результаты вернулись к высоким отметкам.

Рейтинг автомобилей Kia от лучших к худшим

Главные проблемы подержанных автомобилей Kia

Ажиотажный спрос

Второе и третье поколение модели (с 2014 по 2020 годы) стабильно удерживали рейтинг "отлично". Особенно значимым стал 2020 год, когда Soul опередил Toyota Corolla по уровню качества и удовлетворенности владельцев мультимедийными системами. Пик признания пришелся на 2021 год: тогда кроссовер получил самый высокий балл в своей истории, обойдя даже люксовые внедорожники вроде Lexus RX.

Несмотря на обновление 2023 года и улучшение систем помощи водителю, сокращение количества комплектаций уже свидетельствовало о финале производства модели. Последние кроссоверы 2024 и 2025 годов продолжили получать оценки "отлично", однако из-за ажиотажного спроса их стоимость выросла. Сейчас Kia Soul остается одним из самых желанных предложений, поскольку покупатели готовы переплачивать за подтвержденную годами надежность.

рейтинг авто Южная Корея автомобиль Honda Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
