Компактний кросовер обійшов Toyota та Honda у рейтингах надійності

Компактний кросовер Kia Soul, що дебютував у 2009 році, завершив свій шлях на ринку з результатом понад 1 500 000 реалізованих одиниць. Популярність моделі забезпечило поєднання оригінального стилю, доступної ціни та багатого оснащення. Навіть базова версія 2025 року за 21 395 доларів пропонує сучасні цифрові системи та комплекс безпеки Kia Drive Wise, що включає автоматичне гальмування та контроль смуги руху.

Початок успіху

Згідно з даними агентства JD Power, Soul стабільно демонстрував високу якість. Протягом усього періоду виробництва модель лише двічі отримувала оцінку "середня", тоді як в інші роки її рейтинг був "чудовим". За прогнозованою надійністю корейський кросовер посів шосте місце у своєму сегменті серед 22 конкурентів, випередивши негібридні версії Toyota Corolla та Honda Civic 2026 року.

Історія успіху почалася з 2010 модельного року, коли Soul здобув нагороду "Інтер’єр року" від Ward’s AutoWorld. У 2011 році показники надійності зросли до рівня "чудово". Попри незначне коливання балів у 2012 році після оновлення двигуна, вже у 2013-му результати повернулися до високих відміток.

Ажіотажний попит

Друге та третє покоління моделі (з 2014 по 2020 роки) стабільно утримували рейтинг "чудово". Особливо значущим став 2020 рік, коли Soul випередив Toyota Corolla за рівнем якості та задоволеності власників мультимедійними системами. Пік визнання припав на 2021 рік: тоді кросовер отримав найвищий бал у своїй історії, обійшовши навіть люксові позашляховики на кшталт Lexus RX.

Попри оновлення 2023 року та покращення систем допомоги водію, скорочення кількості комплектацій вже свідчило про фінал виробництва моделі. Останні кросовери 2024 та 2025 років продовжили отримувати оцінки "чудово", проте через ажіотажний попит їхня вартість зросла. Наразі Kia Soul залишається однією з найбільш бажаних пропозицій, позаяк покупці готові переплачувати за підтверджену роками надійність.