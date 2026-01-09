Подержанная Toyota Auris первого поколения: надежность или скрытые расходы

Белая Toyota Auris 2011 года. Фото: netcarshow.com

Первое поколение Toyota Auris стало амбициозной попыткой японского бренда выделить линейку хэтчбеков Corolla в отдельную модель с уникальным дизайном. На вторичном рынке этот автомобиль сохраняет высокую популярность, однако выбор конкретного экземпляра требует тщательной проверки технических нюансов.

Об этом написал АвтоЦентр.

Реклама

Читайте также:

Кузов и интерьер

Модель выпускалась преимущественно в 5-дверном кузове, который отличается авангардным на то время дизайном центрального тоннеля в форме мостика. Глобальной подверженности коррозии кузов не имеет, однако лакокрасочное покрытие достаточно нежное и легко собирает царапины.

При осмотре особое внимание следует уделить днищу, которое часто покрывается ржавчиной, и сверять пробег с фактическим состоянием салона, так как показатели километража в этой модели легко корректируются.

Какой двигатель выбрать

Специалисты советуют обращать внимание на версии, выпущенные после обновления 2009 года, когда производитель устранил большинство недостатков. Лучшим выбором среди бензиновых агрегатов являются моторы объемом 1,6 л серии 1ZR-FE и 1ZR-FAE, которые отличаются выносливостью и ресурсом цепи ГРМ до 200 000 км.

Среди дизельных вариантов наиболее удачным считается экономный 1,4-литровый двигатель (1ND-TV). Он имеет надежную топливную систему Bosch, хотя требует регулярной чистки сеточки регулятора давления и осторожности при замене свечей накаливания.

В то же время от покупки машин с бензиновыми 1,33 л или крупными дизелями 2 и 2,2 л лучше воздержаться из-за их склонности к повышенному расходу масла и дорогостоящих ремонтов топливной аппаратуры.

Также читайте:

Toyota Corolla или Honda Civic: какое авто надежнее

Стоит ли купить Toyota Land Cruiser Prado с пробегом

Избегайте робота

Самым большим источником проблем для владельцев Auris до 2009 года была роботизированная коробка передач MultiMode, сцепление которой могло выйти из строя уже через 20 000 км.

После рестайлинга этот агрегат заменили на классический 4-ступенчатый автомат Aisin. Эта АКПП является чрезвычайно надежной и при регулярной замене масла способна проработать более 300 000 км без капитального ремонта.

Механические коробки передач в целом выносливы, однако в 6-ступенчатых версиях после 150 000 км возможно появление шума подшипника первичного вала.

Подвеска и рулевое управление

Ходовая часть Auris считается одной из самых прочных в классе. Передние амортизаторы выдерживают до 150 000 км, а задние — до 200 000 км. Ступичные подшипники и шаровые опоры обычно требуют замены не ранее чем через 130 000 км.

Определенные нарекания могут вызвать лишь скрип тормозных колодок и возможный стук в рулевой рейке после 120 000 км, что обычно решается ремонтом или профилактикой.

Наиболее рациональной покупкой станет рестайлинговая Toyota Auris с двигателем 1,6 л и автоматической коробкой передач или дизельная версия 1,4 л на механике.