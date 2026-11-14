Audi A4 2020 року. Фото: netcarshow.com

Купівля вживаного Audi A4 залишається привабливим варіантом для водіїв, які шукають комфортний преміальний автомобіль за помірні кошти. Модель цінують за високу якість оздоблення салону, відмінну шумоізоляцію та передбачувану поведінку на дорозі. Версії з фірмовим повним приводом quattro забезпечують додаткову впевненість на мокрому або засніженому покритті. Проте статус машини вимагає відповідного обслуговування, тому низька ціна нерідко приховує серйозні технічні проблеми.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

Реклама

Вибір покоління

На вторинному ринку водії найчастіше обирають між генераціями B8 (2007–2015) та B9 (2015–2024). Старіша версія B8 приваблює низькою вартістю, проте з огляду на вік вимагає обов'язкової перевірки багатоважільної підвіски та системи охолодження. Крім того, ранні бензинові мотори серії TFSI у цьому поколінні відомі надмірною витратою оливи через конструктивні особливості поршневої групи.

Сучасніша генерація B9 пропонує віртуальну панель приладів, полегшену платформу та розширений комплекс електронних помічників водія. Ергономіка салону тут виведена на новий рівень, а шумоізоляція значно краща за попередні версії. Разом з тим велика кількість складної електроніки збільшує ймовірність дорогих поломок на великих пробігах.

Силові агрегати

Бензинові модифікації TFSI добре підходять для міської експлуатації завдяки швидкому відгуку на педаль газу, гарній динаміці та тихій роботі. Перед купівлею таких версій обов'язково перевіряють стан турбокомпресора, ланцюга газорозподільного механізму та актуальну витрату мастила. Нехтування цими вузлами може призвести до капітального ремонту мотора вже у перші місяці після покупки.

Читайте також:

Дизельні варіанти 2.0 TDI обирають для далеких поїздок завдяки високому крутному моменту та чудовій паливній економності на трасі. Водночас ці двигуни вимагають уважної діагностики стану сажового фільтра DPF, клапана EGR та паливної системи високого тиску. Якщо машина використовувалася переважно для коротких міських поїздок, сажовий фільтр швидко забивається й вимагає дорогої заміни.

Роботизована трансмісія S tronic з двома зчепленнями забезпечує миттєве перемикання передач, але вимагає регулярного оновлення мастила кожні 60 000 км. Без належного сервісу мехатронік та пакети зчеплення швидко виходять з ладу, вимагаючи чималих інвестицій.

Варіатор Multitronic на передньопривідних версіях вважається найвразливішим вузлом, який вимагає особливо детальної комп'ютерної діагностики.

Перевірка вузлів

Комплексна діагностика підвіски є обов'язковим етапом огляду перед укладанням угоди через складну конструкцію важелів. Зношені сайлентблоки, кульові опори та амортизатори здатні миттєво збільшити кошторис першочергового ремонту на кілька тисяч доларів.

Також фахівці перевіряють геометрію кузова на спеціальних стендах для виявлення прихованих наслідків важких аварій. Електронні блоки тестують сканером на наявність прихованих помилок і слідів коригування пробігу.

Сервісна книжка з підтвердженими чеками про обслуговування часто виявляється важливішою за гарну картинку та низькі цифри на одометрі.

Витрати на утримання

Обслуговування моделі коштує помітно дорожче за утримання більшості автомобілів масового сегмента. Складні процедури з ремонту двигуна, відновлення трансмісії чи профілактики системи повного приводу вимагають участі досвідчених майстрів і використання якісних складників.

Автомобільні експерти наполегливо радять залишати резервний бюджет у розмірі 10–15% від вартості авто на першочергові роботи одразу після реєстрації. Заміна олив, фільтрів, гальмівних дисків тощо дозволяє уникнути раптових серйозних поломок під час щоденної експлуатації.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані Audi механіки радять оминати за будь-яку ціну. Заводські дефекти окремих версій здатні швидко розорити нового власника після купівлі.

Також читайте, які плюси та ризики популярного в Україні кросовера Audi Q5 з пробігом. Аналіз відгуків власників та рекомендації механіків дозволяють зрозуміти головні нюанси експлуатації цієї моделі.