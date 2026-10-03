Плюси та мінуси вживаного Audi Q5 другого покоління: чи варто купувати

Audi Q5 2021 року. Фото: netcarshow.com

Німецький преміальний кросовер другої генерації (2017-2024) залишається бажаною покупкою на вторинному ринку завдяки чудовій якості збірки та надійним силовим агрегатам. Проте варто знати, що популярний в Україні Audi Q5 має кілька специфічних вразливостей. Складне електронне оснащення та особливості конструкції окремих вузлів можуть суттєво підвищити витрати на обслуговування. Детальний аналіз відгуків власників і рекомендацій механіків дозволяє виділити головні нюанси експлуатації цієї моделі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Особливості моторів

Бензиновий дволітровий мотор 2.0 TFSI серії EA888 на машинах другої генерації позбавився давньої проблеми з високою витратою оливи, яка турбувала власників попередніх років.

Найпопулярніший дизель 2.0 TDI вважається міцним агрегатом, проте вимагає уваги до стану ременя мастильної помпи у піддоні. На пробігах близько 150 000 км у цих моторах часто виходить з ладу пластиковий актуатор турбіни, який працює у латунній втулці.

6-циліндровий 3.0 TDI та спортивна версія SQ5 випускалися у меншій кількості через високу початкову вартість. Потужні V-подібні агрегати демонструють високий ресурс за умови заміни робочих рідин кожні 15 000 км і відсутності постійних коротких поїздок у місті.

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Коробки передач

Більшість екземплярів оснащені роботизованою 7-ступеневою коробкою S tronic з подвійним зчепленням. Завдяки поздовжньому розміщенню мотора вона позбавлена масових проблем з мехатроніком і підшипниками, які часто трапляються на авто з поперечним двигуном. Водночас власники відзначають специфічне калібрування програмного забезпечення, через яку машина може дещо смикатися під час повільного паркування або розгону з місця.

Рідкісні версії з потужнішими 6-циліндровими моторами отримали класичний 8-ступеневий автомат з гідротрансформатором. Ця трансмісія демонструє виняткову надійність і плавність роботи навіть при високих навантаженнях.

У дизельних модифікаціях після 2018 року коробка може здаватися дещо сповільненою під час активного натискання на педаль газу через екологічні налаштування.

Деталі підвіски

Задня багатоважільна підвіска кросовера перших років випуску підпадала під офіційну сервісну акцію. Заводські алюмінієві важелі мали сталеву обойму, куди взимку потрапляла волога, що спричиняло корозію та розхитування сайлентблоків. Також при некваліфікованій регуляції геометрії ходової частини майстри часто не затягували фіксувальні гайки, через що машина швидко нищила задні шини.

При купівлі вживаного авто з пневматичною підвіскою важливо оцінити стан пневмобалонів і компресора. З часом герметичність гумових елементів порушується, а заміна зношених пневмостійок обходиться у солідну суму.

Раніше Новини.LIVE писали, про найнадійніші автомобілі віком до 10 років за версією німецького автомобільного клубу ADAC. Audi Q5 потрапив до переліку ТОП-10 авто з гарними оцінками.

Також читайте про шість двигунів Audi на вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі. Бензинові мотори сімейства FSI з безпосереднім впорскуванням та турбовані TFSI попередніх поколінь мають чимало конструктивних прорахунків.