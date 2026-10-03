Плюсы и минусы б/у Audi Q5 второго поколения: стоит ли покупать

Audi Q5 2021 года. Фото: netcarshow.com

Немецкий премиальный кроссовер второго поколения (2017–2024) по-прежнему пользуется спросом на вторичном рынке благодаря превосходному качеству сборки и надежным силовым агрегатам. Однако стоит знать, что популярный в Украине Audi Q5 имеет несколько специфических слабых мест. Сложное электронное оснащение и особенности конструкции отдельных узлов могут существенно повысить расходы на обслуживание. Подробный анализ отзывов владельцев и рекомендаций механиков позволяет выделить основные нюансы эксплуатации этой модели.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Особенности двигателей

Двухлитровый бензиновый двигатель 2.0 TFSI серии EA888 на автомобилях второго поколения избавился от давней проблемы с высоким расходом масла, которая беспокоила владельцев предыдущих лет.

Самый популярный дизель 2.0 TDI считается надежным агрегатом, однако требует внимания к состоянию ремня масляного насоса в поддоне. При пробеге около 150 000 км в этих двигателях часто выходит из строя пластиковый актуатор турбины, работающий в латунной втулке.

6-цилиндровый 3.0 TDI и спортивная версия SQ5 выпускались в меньшем количестве из-за высокой начальной стоимости. Мощные V-образные агрегаты демонстрируют высокий ресурс при условии замены рабочих жидкостей каждые 15 000 км и отсутствия постоянных коротких поездок по городу.

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Коробки передач

Большинство экземпляров оснащены роботизированной 7-ступенчатой коробкой S tronic с двойным сцеплением. Благодаря продольному расположению двигателя она не подвержена массовым проблемам с мехатроником и подшипниками, которые часто возникают на автомобилях с поперечным расположением двигателя. В то же время владельцы отмечают специфическую настройку программного обеспечения, из-за которой автомобиль может немного дергаться при медленной парковке или разгоне с места.

Редкие версии с более мощными 6-цилиндровыми двигателями получили классический 8-ступенчатый автомат с гидротрансформатором. Эта трансмиссия демонстрирует исключительную надежность и плавность работы даже при высоких нагрузках.

В дизельных модификациях после 2018 года коробка передач может казаться несколько замедленной при активном нажатии на педаль газа из-за экологических настроек.

Детали подвески

Задняя многорычажная подвеска кроссовера первых лет выпуска подпадала под официальную сервисную акцию. Заводские алюминиевые рычаги имели стальную обойму, в которую зимой попадала влага, что приводило к коррозии и расшатыванию сайлентблоков. Кроме того, при неквалифицированной регулировке геометрии ходовой части мастера часто не затягивали фиксирующие гайки, из-за чего автомобиль быстро изнашивал задние шины.

При покупке подержанного автомобиля с пневматической подвеской важно оценить состояние пневмобаллонов и компрессора. Со временем герметичность резиновых элементов нарушается, а замена изношенных пневмостоек обходится в солидную сумму.

Ранее Новини.LIVE писали о самых надежных автомобилях возрастом до 10 лет по версии немецкого автомобильного клуба ADAC. Audi Q5 вошел в список ТОП-10 автомобилей с хорошими оценками.

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