Есть ли смысл покупать популярную в Украине Audi Q5 с пробегом

Audi Q5 2017 года. Фото: netcarshow.com

Немецкий кроссовер Audi Q5 первого поколения (8R) уверенно удерживает лидирующие позиции на вторичном рынке Украины. Покупателей привлекает удачное сочетание премиальности, отличной шумоизоляции, комфортной ходовой части и очень низкой стартовой стоимости лотов на автомобильных аукционах США. Многие машины после незначительных дорожных происшествий продаются там за символические 2000–2500 долларов, что создает иллюзию чрезвычайно выгодной покупки. Однако за этим фасадом часто скрываются серьезные технические проблемы.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоЦентр.

Специфика импорта

Существует устойчивое заблуждение, что автомобили для американского рынка собирались на каких-то других заводах. На самом деле почти все экземпляры первого поколения как для Европы, так и для США выпускались на главном немецком предприятии в Ингольштадте. Главное отличие заключается в типах силовых агрегатов: из Европы преимущественно везут дизельные версии, тогда как из Америки поступают исключительно бензиновые модификации.

Американские варианты имеют другую светотехнику, шкалу приборов в милях и специфические настройки мультимедийной системы. Из-за особенностей теплого климата в них часто отсутствуют полезные зимние опции, например, подогрев сидений. Главный плюс машин из США заключается в идеальном состоянии кузовного металла без малейших признаков коррозии благодаря отсутствию агрессивных зимних реагентов на дорогах. Однако этот бонус часто полностью нивелируется низким качеством поспешного кузовного ремонта, выполненного уже после прибытия машины в Украину.

Бензиновые риски

Самый популярный бензиновый турбомотор 1,2 л (ошибочно названный в некоторых базах 2.0 TFSI серии EA888) мощностью 211 л.с. является главной зоной риска для покупателя. Ранние версии этого двигателя с непосредственным впрыском получили печальную известность из-за конструктивного просчета поршневой группы. Тонкие маслосъемные кольца быстро забиваются, вызывая значительный расход масла, который легко превышает 1 л масла на 1000 км. Следствием хронического сгорания масла становится быстрая гибель дорогостоящего катализатора, загрязнение турбины и сильный нагар на впускных клапанах, а полноценное устранение проблемы требует серьезного ремонта стоимостью от 2000 долларов.

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Цепь привода механизма газораспределения также требует пристального внимания на пробегах около 100 000–150 000 км. Растяжение цепи и износ ее гидравлического натяжителя проявляются характерным металлическим лязгом во время холодного запуска. Игнорирование этих симптомов на машинах с большим пробегом неизбежно приводит к перескакиванию цепи на несколько зубьев, что заканчивается драматическим ударом клапанов о поршни. Кроме того, слабым местом остается пластиковый корпус помпы и термостат, протечки которых вызывают мгновенный опасный перегрев алюминиевого блока.

Дизельная альтернатива

Дизельный турбомотор 2.0 TDI, представленный сериями EA189 и EA288 мощностью от 143 до 190 л.с., считается гораздо более удачным выбором для большого кроссовера. Этот силовой агрегат обеспечивает отличную тягу уже с низких оборотов и демонстрирует превосходную топливную экономичность на уровне 5,5–7 л/100 км. Наиболее надежными и лишенными ранних детских болезней считаются рестайлинговые версии автомобиля, выпущенные после 2012 года.

Главным финансовым риском дизеля является топливный насос высокого давления Bosch CP4. Из-за использования топлива сомнительного качества этот узел начинает изнашиваться с образованием мелкой металлической стружки. Мусор моментально разносится по топливным магистралям, полностью уничтожая дорогие форсунки и рампу, что вынуждает владельца менять всю систему в сборе. Также в чисто городском режиме эксплуатации с короткими поездками быстро забивается сажевый фильтр DPF и клапан рециркуляции EGR, поэтому дизельная машина требует регулярных длительных выездов на скоростное шоссе.

Особенности трансмиссии

Большинство кроссоверов на рынке оснащены фирменным полным приводом Quattro с надежным механическим межосевым дифференциалом Torsen. Сама схема очень живучая, однако на больших пробегах она требует обязательной профилактической замены масла в редукторах.

Самой распространенной коробкой передач является 7-ступенчатый робот S-tronic с двойным сцеплением во влажной масляной ванне. Эта трансмиссия обеспечивает молниеносное переключение передач, но очень не любит агрессивной езды, буксировки в грязи и длительного толкания в городских пробках, что приводит к перегреву мехатроника.

Самым надежным вариантом трансмиссии мастера единодушно называют классический 8-ступенчатый гидромеханический автомат ZF Tiptronic. Изначально эта выносливая коробка предлагалась только с мощными 3-литровыми двигателями, но после рестайлинга 2012 года ее начали устанавливать и на 2-литровые бензиновые версии. Она легко выдерживает большие нагрузки и при условии регулярной замены рабочей жидкости каждые 60 000 км практически не имеет слабых мест.

Плата за комфорт

Ходовая часть Audi Q5 дарит фирменное, очень плотное и дорогое ощущение собранности на дороге, однако премиальный комфорт требует соответствующих затрат. Сложная 2-рычажная передняя подвеска изготовлена из легких алюминиевых сплавов. Верхние рычаги из-за высоких нагрузок на украинских дорогах начинают стучать уже на отметке 80 000–120 000 км. Нижние рычаги и их сайлентблоки выдерживают чуть больше, до 180 000 км. При ремонте важно покупать только оригинальные или проверенные детали бренда Lemförder, так как дешевые заменители полностью разрушаются уже после 20 000 км.

Больше всего проблем в пожилом возрасте способна доставить сложная бортовая электроника. Кроссовер буквально нафарширован многочисленными блоками управления, которые после 10–15 лет эксплуатации начинают страдать от окисления контактов. Особенно сильно этим грешат восстановленные экземпляры из США. Во время длительного пребывания на страховых площадках под открытым небом внутрь поврежденных машин часто попадает дождевая влага, что впоследствии вызывает хаотичные электронные сбои, которые очень трудно и дорого диагностировать.

Полностью безопасной и выгодной покупкой будет рестайлинговый европейский дизель с прозрачной сервисной историей.

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