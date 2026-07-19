Проблемные двигатели Audi, которые разорят владельцев б/у авто на ремонтах

Двигатель 2.0 TFSI EA888. Фото: wikipedia.org

Немецкий бренд Audi выпускает технологичные, быстрые и комфортные автомобили с надежными двигателями. Однако в погоне за топливной экономичностью и высокой мощностью инженеры концерна создали несколько крайне неудачных силовых агрегатов. Бензиновые двигатели семейства FSI с прямым впрыском и турбированные TFSI предыдущих поколений имеют немало конструктивных просчетов. Покупая подержанный автомобиль с такими двигателями, можно быстро столкнуться с необходимостью капитального ремонта.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Проблемные четверки

Двигатель 2.0 TFSI серии EA888, который устанавливался на модели Audi A3, A4, A5 и Q5 с 2005 по 2015 год, стал фигурантом громких судебных исков. Главная проблема этого 2-литрового двигателя — катастрофический расход масла из-за дефектных и слишком тонких поршневых колец. Масло буквально сгорает в цилиндрах, а расход может превышать 1 л на 1000 км. Кроме того, ранние версии этого агрегата страдают от внезапного перескакивания цепи ГРМ и отказа водяного насоса.

Младший двигатель 1.8 TFSI из той же семейства EA888 имеет аналогичные проблемы с поршневой группой и преждевременным износом цепи. При холодном запуске владельцы часто слышат характерный металлический лязг, свидетельствующий о растяжении цепи ГРМ и слабости её натяжителя. Частично эти детские болезни устранили только на автомобилях с кузовами с индексом B8.5 после серьезной модернизации и перехода на третье поколение двигателя.

Капризные V8

Турбированный 4-литровый V8 серий CEUC и CTGE, который устанавливали на мощные модели Audi S7, RS6 и RS7 до 2016 года, дарит невероятную динамику, но пугает стоимостью обслуживания. Главная проблема этого монстра заключается в недостаточном смазывании турбин. Из-за недостатка смазки мелкая металлическая стружка от трения попадает непосредственно в цилиндры, полностью разрушая дорогой двигатель.

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Атмосферный двигатель 4.2 FSI V8, известный по кроссоверу Audi Q7 и седану Audi A8 2000-х годов, сам по себе является относительно надежным. Однако его главный недостаток кроется в ужасной компоновке и тесноте моторного отсека. Цепь ГРМ расположена в задней части двигателя, поэтому для замены любой мелкой детали или опор двигателя приходится полностью демонтировать весь тяжелый силовой агрегат, что приводит к огромным счетам за работу на СТО.

Малый объем

Младшие двигатели семейства EA111 объемом 1,2 и 1,4 л устанавливались на компактные модели Audi A1 и A3. Эти двигатели являются конструктивными аналогами двигателей TSI от Volkswagen Golf, однако премиальный бренд старается об этом не упоминать. Вся серия EA111 страдает от целого комплекса проблем: быстрого растяжения цепи ГРМ, слабых натяжителей, постоянных пропусков зажигания и сбоев в работе сложной электроники.

Несмотря на привлекательные цены на такие подержанные автомобили, будущим владельцам стоит быть готовыми к серьезным расходам. Единственный плюс этих малолитражных двигателей заключается в том, что благодаря большой популярности платформы Volkswagen Golf найти запчасти и опытного мастера на независимых СТО для их ремонта значительно проще и дешевле, чем для премиальных версий V8.

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