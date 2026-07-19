Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Шесть двигателей Audi на б/у авто, от которых стоит держаться подальше

Шесть двигателей Audi на б/у авто, от которых стоит держаться подальше

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 17:40
Проблемные двигатели Audi, которые разорят владельцев б/у авто на ремонтах
Двигатель 2.0 TFSI EA888. Фото: wikipedia.org

Немецкий бренд Audi выпускает технологичные, быстрые и комфортные автомобили с надежными двигателями. Однако в погоне за топливной экономичностью и высокой мощностью инженеры концерна создали несколько крайне неудачных силовых агрегатов. Бензиновые двигатели семейства FSI с прямым впрыском и турбированные TFSI предыдущих поколений имеют немало конструктивных просчетов. Покупая подержанный автомобиль с такими двигателями, можно быстро столкнуться с необходимостью капитального ремонта.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Проблемные четверки

Двигатель 2.0 TFSI серии EA888, который устанавливался на модели Audi A3, A4, A5 и Q5 с 2005 по 2015 год, стал фигурантом громких судебных исков. Главная проблема этого 2-литрового двигателя — катастрофический расход масла из-за дефектных и слишком тонких поршневых колец. Масло буквально сгорает в цилиндрах, а расход может превышать 1 л на 1000 км. Кроме того, ранние версии этого агрегата страдают от внезапного перескакивания цепи ГРМ и отказа водяного насоса.

Младший двигатель 1.8 TFSI из той же семейства EA888 имеет аналогичные проблемы с поршневой группой и преждевременным износом цепи. При холодном запуске владельцы часто слышат характерный металлический лязг, свидетельствующий о растяжении цепи ГРМ и слабости её натяжителя. Частично эти детские болезни устранили только на автомобилях с кузовами с индексом B8.5 после серьезной модернизации и перехода на третье поколение двигателя.

Капризные V8

Турбированный 4-литровый V8 серий CEUC и CTGE, который устанавливали на мощные модели Audi S7, RS6 и RS7 до 2016 года, дарит невероятную динамику, но пугает стоимостью обслуживания. Главная проблема этого монстра заключается в недостаточном смазывании турбин. Из-за недостатка смазки мелкая металлическая стружка от трения попадает непосредственно в цилиндры, полностью разрушая дорогой двигатель.

Читайте также:

Атмосферный двигатель 4.2 FSI V8, известный по кроссоверу Audi Q7 и седану Audi A8 2000-х годов, сам по себе является относительно надежным. Однако его главный недостаток кроется в ужасной компоновке и тесноте моторного отсека. Цепь ГРМ расположена в задней части двигателя, поэтому для замены любой мелкой детали или опор двигателя приходится полностью демонтировать весь тяжелый силовой агрегат, что приводит к огромным счетам за работу на СТО.

Малый объем

Младшие двигатели семейства EA111 объемом 1,2 и 1,4 л устанавливались на компактные модели Audi A1 и A3. Эти двигатели являются конструктивными аналогами двигателей TSI от Volkswagen Golf, однако премиальный бренд старается об этом не упоминать. Вся серия EA111 страдает от целого комплекса проблем: быстрого растяжения цепи ГРМ, слабых натяжителей, постоянных пропусков зажигания и сбоев в работе сложной электроники.

Несмотря на привлекательные цены на такие подержанные автомобили, будущим владельцам стоит быть готовыми к серьезным расходам. Единственный плюс этих малолитражных двигателей заключается в том, что благодаря большой популярности платформы Volkswagen Golf найти запчасти и опытного мастера на независимых СТО для их ремонта значительно проще и дешевле, чем для премиальных версий V8.

Ранее Новини.LIVE писали, есть ли смысл покупать популярную в Украине Audi Q5 с пробегом. За этим ярким премиальным фасадом часто скрываются серьезные технические проблемы.

Также читайте, почему в немецких автомобилях скорость ограничена на 250 км/ч. Узнайте о джентльменском соглашении между BMW, Mercedes-Benz и Audi.

ремонт авто проблемы автомобиль Мотор Volkswagen двигатель Audi
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации