Audi A4 2020 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного Audi A4 по-прежнему остается привлекательным вариантом для водителей, которые ищут комфортабельный автомобиль премиум-класса по умеренной цене. Модель ценят за высокое качество отделки салона, отличную шумоизоляцию и предсказуемое поведение на дороге. Версии с фирменным полным приводом quattro обеспечивают дополнительную уверенность на мокром или заснеженном покрытии. Однако статус машины требует соответствующего обслуживания, поэтому низкая цена нередко скрывает серьезные технические проблемы.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Выбор поколения

На вторичном рынке водители чаще всего выбирают между поколениями B8 (2007–2015) и B9 (2015–2024). Более старая версия B8 привлекает низкой стоимостью, однако учитывая возраст, требует обязательной проверки многорычажной подвески и системы охлаждения. Кроме того, ранние бензиновые двигатели серии TFSI в этом поколении известны чрезмерным расходом масла из-за конструктивных особенностей поршневой группы.

Более современное поколение B9 предлагает виртуальную приборную панель, облегченную платформу и расширенный комплекс электронных помощников водителя. Эргономика салона здесь выведена на новый уровень, а шумоизоляция значительно лучше, чем у предыдущих версий. Вместе с тем большое количество сложной электроники увеличивает вероятность дорогостоящих поломок на больших пробегах.

Силовые агрегаты

Бензиновые модификации TFSI хорошо подходят для городской эксплуатации благодаря быстрому отклику на педаль газа, хорошей динамике и тихой работе. Перед покупкой таких версий обязательно проверяют состояние турбокомпрессора, цепи газораспределительного механизма и текущий расход масла. Пренебрежение этими узлами может привести к капитальному ремонту двигателя уже в первые месяцы после покупки.

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Дизельные варианты 2.0 TDI выбирают для дальних поездок благодаря высокому крутящему моменту и превосходной топливной экономичности на трассе. В то же время эти двигатели требуют тщательной диагностики состояния сажевого фильтра DPF, клапана EGR и топливной системы высокого давления. Если автомобиль использовался преимущественно для коротких городских поездок, сажевый фильтр быстро забивается и требует дорогостоящей замены.

Роботизированная коробка передач S tronic с двумя сцеплениями обеспечивает мгновенное переключение передач, но требует регулярной замены масла каждые 60 000 км. Без надлежащего обслуживания мехатроники и сцепные пакеты быстро выходят из строя, требуя немалых инвестиций.

Вариатор Multitronic на переднеприводных версиях считается самым уязвимым узлом, требующим особенно тщательной компьютерной диагностики.

Проверка узлов

Комплексная диагностика подвески является обязательным этапом осмотра перед заключением сделки из-за сложной конструкции рычагов. Изношенные сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы способны мгновенно увеличить смету первоочередного ремонта на несколько тысяч долларов.

Также специалисты проверяют геометрию кузова на специальных стендах для выявления скрытых последствий тяжелых аварий. Электронные блоки тестируются сканером на наличие скрытых ошибок и следов корректировки пробега.

Сервисная книжка с подтвержденными чеками об обслуживании часто оказывается важнее красивой картинки и низких цифр на одометре.

Расходы на содержание

Обслуживание этой модели обходится заметно дороже, чем содержание большинства автомобилей массового сегмента. Сложные процедуры по ремонту двигателя, восстановлению трансмиссии или профилактике системы полного привода требуют участия опытных мастеров и использования качественных запчастей.

Автомобильные эксперты настоятельно рекомендуют оставить резервный бюджет в размере 10–15 % от стоимости автомобиля на первоочередные работы сразу после регистрации. Замена масел, фильтров, тормозных дисков и т. д. позволяет избежать внезапных серьезных поломок во время повседневной эксплуатации.

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