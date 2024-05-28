Власників Tesla попередили про вразливість авто перед викрадачами

Безключовий доступ до електромобіля Tesla. Фото: cnbcfm.com

Фірма з автомобільної кібербезпеки виявила, що викрадачі можуть легко зламати безключовий доступ до Tesla Model 3 за допомогою дешевого реле. Експерти пропонують усім власникам Tesla для безпеки електрокара додатково використовувати функцію Pin To Drive.

Про це повідомив Cars Coops.

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Попри використання для безключового доступу до авто надширокосмугових (UWB) радіосигналів, рекламованих за підвищену безпеку, китайська фірма стверджує, що перехопити сигнал та потрапити в салон за допомогою ретрансляційної атаки залишається можливим.

Як зламали охорону Tesla

Компанія GoGoByte з Пекіна повідомляє, що під час тестування вона успішно використовувала релейні атаки для злому автомобілів, зокрема Tesla. Це доводить, що над безпекою безключового доступу автовиробникам ще потрібно працювати.

"Tesla з часом зможе виправити цю вразливість, адже у компанії є апаратне забезпечення. Але громадськість повинна знати про цю проблему, перш ніж вони випустять безпечну версію замку", — зазначив засновник GoGoByte Джун Лі.

Як боротися з викрадачами

На цей час рішенням для власників Tesla є використання нестандартної функції автомобіля Pin To Drive. Вона вимагає від водія введення чотиризначного PIN-коду перед тим, як транспортний засіб зрушить з місця. Звичайно, це не завадить зловмисникам за допомогою реле проникнути в автомобіль. Але він вже не зможе на ньому нікуди поїхати.

Раніше ми писали, що компанія Ілона Маска перебуває в скрутному становищі, через китайських конкурентів BYD та Xiaomi. Також сьогодні на українському вторинному авторинку за Tesla Model Y просять на 20% менше, ніж торік, а за Model S — майже на 28%.