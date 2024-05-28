Власників Tesla попередили про вразливість авто перед викрадачами

Вразливість Tesla — безключовий доступ до авто зламали дешевим реле
Фірма з автомобільної кібербезпеки виявила, що викрадачі можуть легко зламати безключовий доступ до Tesla Model 3 за допомогою дешевого реле. Експерти пропонують усім власникам Tesla для безпеки електрокара додатково використовувати функцію Pin To Drive.
Про це повідомив Cars Coops.
Попри використання для безключового доступу до авто надширокосмугових (UWB) радіосигналів, рекламованих за підвищену безпеку, китайська фірма стверджує, що перехопити сигнал та потрапити в салон за допомогою ретрансляційної атаки залишається можливим.
Як зламали охорону Tesla
Компанія GoGoByte з Пекіна повідомляє, що під час тестування вона успішно використовувала релейні атаки для злому автомобілів, зокрема Tesla. Це доводить, що над безпекою безключового доступу автовиробникам ще потрібно працювати.
"Tesla з часом зможе виправити цю вразливість, адже у компанії є апаратне забезпечення. Але громадськість повинна знати про цю проблему, перш ніж вони випустять безпечну версію замку", — зазначив засновник GoGoByte Джун Лі.
Як боротися з викрадачами
На цей час рішенням для власників Tesla є використання нестандартної функції автомобіля Pin To Drive. Вона вимагає від водія введення чотиризначного PIN-коду перед тим, як транспортний засіб зрушить з місця. Звичайно, це не завадить зловмисникам за допомогою реле проникнути в автомобіль. Але він вже не зможе на ньому нікуди поїхати.
Раніше ми писали, що компанія Ілона Маска перебуває в скрутному становищі, через китайських конкурентів BYD та Xiaomi. Також сьогодні на українському вторинному авторинку за Tesla Model Y просять на 20% менше, ніж торік, а за Model S — майже на 28%.
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