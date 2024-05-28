Владельцев Tesla предупредили об уязвимости авто перед угонщиками

Бесключевой доступ к электромобилю Tesla. Фото: cnbcfm.com

Фирма по автомобильной кибербезопасности обнаружила, что угонщики могут легко сломать бесключевой доступ к Tesla Model 3 с помощью дешевого реле. Эксперты предлагают всем владельцам Tesla для безопасности электрокара дополнительно использовать функцию Pin To Drive.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Несмотря на использование для бесключевого доступа к авто сверхширокополосных (UWB) радиосигналов, рекламируемых за повышенную безопасность, китайская фирма утверждает, что перехватить сигнал и попасть в салон с помощью ретрансляционной атаки остается возможным.

Как сломали охрану Tesla

Компания GoGoByte из Пекина сообщает, что во время тестирования она успешно использовала релейные атаки для взлома автомобилей, в частности Tesla. Это доказывает, что над безопасностью бесключевого доступа автопроизводителям еще предстоит поработать.

"Tesla со временем сможет исправить эту уязвимость, ведь у компании есть аппаратное обеспечение. Но общественность должна знать об этой проблеме, прежде чем они выпустят безопасную версию замка", — отметил основатель GoGoByte Джун Ли.

Как бороться с похитителями

В настоящее время решением для владельцев Tesla является использование нестандартной функции автомобиля Pin To Drive. Она требует от водителя ввода четырехзначного PIN-кода перед тем, как транспортное средство сдвинется с места. Конечно, это не помешает злоумышленникам с помощью реле проникнуть в автомобиль. Но он уже не сможет на нем никуда уехать.

Ранее мы писали, что компания Илона Маска находится в затруднительном положении из-за китайских конкурентов BYD и Xiaomi. Также сегодня на украинском вторичном авторынке за Tesla Model Y просят на 20% меньше, чем в прошлом году, а за Model S — почти на 28%.