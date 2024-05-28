Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Уязвимость Tesla — безключевой доступ к авто сломали дешевым реле arrow

Уязвимость Tesla — безключевой доступ к авто сломали дешевым реле

28 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Владельцев Tesla предупредили об уязвимости авто перед угонщиками
Бесключевой доступ к электромобилю Tesla. Фото: cnbcfm.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Фирма по автомобильной кибербезопасности обнаружила, что угонщики могут легко сломать бесключевой доступ к Tesla Model 3 с помощью дешевого реле. Эксперты предлагают всем владельцам Tesla для безопасности электрокара дополнительно использовать функцию Pin To Drive.

Об этом сообщил Cars Coops.

Читайте также:

Несмотря на использование для бесключевого доступа к авто сверхширокополосных (UWB) радиосигналов, рекламируемых за повышенную безопасность, китайская фирма утверждает, что перехватить сигнал и попасть в салон с помощью ретрансляционной атаки остается возможным.

Как сломали охрану Tesla

Компания GoGoByte из Пекина сообщает, что во время тестирования она успешно использовала релейные атаки для взлома автомобилей, в частности Tesla. Это доказывает, что над безопасностью бесключевого доступа автопроизводителям еще предстоит поработать.

"Tesla со временем сможет исправить эту уязвимость, ведь у компании есть аппаратное обеспечение. Но общественность должна знать об этой проблеме, прежде чем они выпустят безопасную версию замка", — отметил основатель GoGoByte Джун Ли.

Как бороться с похитителями

В настоящее время решением для владельцев Tesla является использование нестандартной функции автомобиля Pin To Drive. Она требует от водителя ввода четырехзначного PIN-кода перед тем, как транспортное средство сдвинется с места. Конечно, это не помешает злоумышленникам с помощью реле проникнуть в автомобиль. Но он уже не сможет на нем никуда уехать.

Ранее мы писали, что компания Илона Маска находится в затруднительном положении из-за китайских конкурентов BYD и Xiaomi. Также сегодня на украинском вторичном авторынке за Tesla Model Y просят на 20% меньше, чем в прошлом году, а за Model S — почти на 28%.

Илон Маск
Tesla
электрокары
кибербезопасность
ключи
електромобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе