Volkswagen кинув виклик Toyota на її полі

Volkswagen T-Roc 2026 року. Фото: topgear.com

Німецький Volkswagen представив повноцінну гібридну систему для своїх бестселерів Golf та T-Roc, відкрито кинувши виклик багаторічному домінуванню Toyota. Нова розробка спрямована на спрощення електрифікації та робить її доступнішою для масового ринку. Система працює автономно та не потребує зовнішнього живлення від розетки, що суттєво полегшує експлуатацію в міських умовах.

Технічна база

Система Hybrid побудована навколо бензинового турбодвигуна 1.5 TSI evo2, який працює у тісній зв’язці з двома електромоторами. Компактна літій-іонна батарея місткістю 1,6 кВт-год інтегрована в підлогу автомобіля, завдяки чому вдалося повністю зберегти корисний об’єм багажника.

Такі моделі будуть значно доступнішими за версії Plug-in, пропонуючи при цьому відчутне зниження витрати пального порівняно з класичними ДВЗ. Електрична частина привода бере на себе основне навантаження під час маневрування на низьких швидкостях, забезпечуючи тишу та економію в заторах.

Розумна автоматика

Привод автоматично перемикається між трьома режимами: виключно електричним, послідовним та паралельним. Електроніка самостійно аналізує умови руху та обирає найбільш вигідну комбінацію джерел енергії для забезпечення плавності ходу та необхідної динаміки.

Для корекції поведінки машини передбачено профілі Eco, Comfort та Sport, які змінюють налаштування силової установки. Такий підхід дозволяє зберегти традиційну німецьку керованість, одночасно відповідаючи сучасним вимогам щодо низького рівня викидів та високої паливної ефективності.

