Volkswagen бросил вызов Toyota на ее поле

Дата публикации 29 апреля 2026 11:10
Volkswagen T-Roc 2026 года. Фото: topgear.com

Немецкий Volkswagen представил полноценную гибридную систему для своих бестселлеров Golf и T-Roc, открыто бросив вызов многолетнему доминированию Toyota. Новая разработка направлена на упрощение электрификации и делает ее более доступной для массового рынка. Система работает автономно и не требует внешнего питания от розетки, что существенно облегчает эксплуатацию в городских условиях.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Техническая база

Система Hybrid построена вокруг бензинового турбодвигателя 1.5 TSI evo2, который работает в тесной связке с двумя электромоторами. Компактная литий-ионная батарея емкостью 1,6 кВт-ч интегрирована в пол автомобиля, благодаря чему удалось полностью сохранить полезный объем багажника.

Такие модели будут значительно доступнее версий Plug-in, предлагая при этом ощутимое снижение расхода топлива по сравнению с классическими ДВС. Электрическая часть привода берет на себя основную нагрузку при маневрировании на низких скоростях, обеспечивая тишину и экономию в пробках.

Умная автоматика

Привод автоматически переключается между тремя режимами: исключительно электрическим, последовательным и параллельным. Электроника самостоятельно анализирует условия движения и выбирает наиболее выгодную комбинацию источников энергии для обеспечения плавности хода и необходимой динамики.

Для коррекции поведения машины предусмотрены профили Eco, Comfort и Sport, которые изменяют настройки силовой установки. Такой подход позволяет сохранить традиционную немецкую управляемость, одновременно отвечая современным требованиям по низкому уровню выбросов и высокой топливной эффективности.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти будущих моделях Toyota, которые стоит подождать. В последние годы компания активно тестировала новые технологии на гоночных трассах, что заложило фундамент для будущих серийных новинок.

Также мы представляли рейтинг лучших гибридных авто с пробегом в 2026 году. Британские автоэксперты составили список надежных авто, в который попали классические (HEV) и гибриды с подзарядкой (PHEV).

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
