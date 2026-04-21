Пять будущих моделей Toyota, которых стоит подождать

Toyota Highlander EV 2027 года. Фото: Toyota

Японский автопроизводитель готовит масштабное обновление модельного ряда, сосредотачиваясь на возрождении легендарных спорткаров и расширении линейки электромобилей. В последние годы компания активно тестировала новые технологии на гоночных трассах, что заложило фундамент для будущих серийных новинок. Апрель 2026 года стал временем подтверждения многих слухов о новых поколениях культовых моделей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Легендарная MR2

Возрождение среднемоторного спорткара MR2 становится реальностью после регистрации торговой марки GR MR2 в конце 2025 года. Концепт FT-Se продемонстрировал направление дизайна, а тестовый прототип Yaris M подтвердил разработку новой платформы. Ожидается, что серийная версия получит новый 2-литровый турбодвигатель G20E, который сейчас проходит испытания в гоночных сериях.

Премьера новинки может состояться уже в 2026 году, хотя старт продаж запланирован несколько позже. Компания стремится совместить современные гибридные технологии с классической компоновкой, что сделает спорткар уникальным в своем сегменте.

Культовая Celica

Официальное подтверждение разработки новой Celica поступило от руководства Toyota, а в феврале 2026 года на тестах заметили замаскированный раллийный прототип. Компактное купе получило короткие свесы и высокий капот, что намекает на спортивные амбиции. Вероятно, дорожная версия получит систему полного привода и название Celica Sport. Из-за жестких экологических норм инженеры отказались от 1,6-литрового агрегата в пользу более мощного 2-литрового мотора.

Вместе с ним рассматривается возможность использования гибридных или плагин-гибридных установок. Дебют модели ожидается около 2027 года одновременно с выходом заводской команды на чемпионат мира по ралли.

Электрический Highlander

Новый электрический Highlander спроектирован специально для североамериканского рынка и станет самым большим электрокаром марки. Модель получит батарею емкостью 95,8 кВт-ч, что обеспечит запас хода около 515 км на одном заряде. Также предусмотрена более доступная версия с аккумулятором на 77 кВт-ч и одним двигателем.

7-местный кроссовер получил массивный дизайн, который отличает его от линейки bZ, предлагая больше пространства для пассажиров. Выход на рынок запланирован на конец 2026 года. Модель станет ключевым элементом стратегии электрификации бренда в сегменте семейных авто.

Пикап Stout

Слухи о возвращении легкого пикапа Stout продолжаются с 2023 года, указывая на подготовку конкурента для Ford Maverick. Toyota ищет возможность заполнить нишу компактных грузовиков, которая опустела после увеличения габаритов Tacoma.

Использование современных платформ позволит пикапу сохранить топливную эффективность на уровне легковых авто. Пока проект остается на стадии обсуждения, однако интерес к сегменту легкого коммерческого транспорта заставляет компанию действовать активнее. Появление новинки на дорогах возможно не ранее 2027 года.

Новая Supra

Шестое поколение Supra разрабатывается собственными силами Toyota без привлечения сторонних партнеров. Инженеры планируют использовать новый двигатель G20E вместо немецких агрегатов, что сделает модель полностью аутентичной. Руководство компании стремится максимально сократить паузу между поколениями, чтобы поддержать интерес поклонников марки.

Сроки выхода указывают на конец 2027 года, однако официального анонса характеристик еще не было. Цель разработчиков заключается в создании автомобиля, который превзойдет предшественника по всем динамическим параметрам.

