Новый электрокар Toyota больше Tesla Model S и дешевле Model 3

Компания Toyota представила новый электрический седан bZ7, который получил 3100 заказов в первый час после старта продаж. Автомобиль сочетает внушительные габариты представительского класса с очень низкой ценой для рынка Китая. Новинка по длине превосходит Tesla Model S, но стоит значительно меньше компактной Model 3.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

Технические параметры

Длина седана составляет 5130 мм при колесной базе 3020 мм, что обеспечивает значительное пространство для пассажиров. Силовая установка выдает пиковую мощность 282 л.с., а на выбор предлагают аккумуляторы емкостью 71 кВт-ч или 88 кВт-ч. Благодаря таким характеристикам запас хода по китайскому циклу CLTC может достигать 710 км.

Быстрая зарядка позволяет пополнить энергию для преодоления 300 км всего за 10 минут. Модель не претендует на рекорды скорости, однако демонстрирует высокую энергоэффективность. Стоимость базовой версии начинается от 21 500 долларов, тогда как топовая комплектация стоит примерно 29 000 долларов.

Инновационное оснащение

Салон получил центральный дисплей диагональю 15,6 дюйма, работающий под управлением системы HarmonyOS от Huawei. Передние кресла имеют функции подогрева, вентиляции и массажа для обеспечения максимального комфорта. Интеграция с экосистемой умного дома от Xiaomi позволяет управлять бытовыми приборами непосредственно из автомобиля.

Для безопасности предусмотрен передовой пакет помощи, включающий 27 датчиков, среди которых лидар на крыше и 11 камер высокой четкости. Система использует радары миллиметрового диапазона и ультразвуковые сенсоры для постоянного мониторинга пространства. Такое технологическое оснащение делает флагманский седан одним из самых технологичных в линейке марки.

