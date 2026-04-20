Новий електрокар Toyota більший за Tesla Model S та дешевший за Model 3

Компанія Toyota представила новий електричний седан bZ7, який отримав 3100 замовлень у першу годину після старту продажів. Автомобіль поєднує значні габарити представницького класу з дуже низькою ціною для ринку Китаю. Новинка за довжиною перевершує Tesla Model S, але коштує значно менше за компактну Model 3.

Технічні параметри

Довжина седана становить 5130 мм при колісній базі 3020 мм, що забезпечує значний простір для пасажирів. Силова установка видає пікову потужність 282 к.с., а на вибір пропонують акумулятори місткістю 71 кВт-год або 88 кВт-год. Завдяки таким характеристикам запас ходу за китайським циклом CLTC може сягати 710 км.

Швидка зарядка дозволяє поповнити енергію для подолання 300 км усього за 10 хвилин. Модель не претендує на рекорди швидкості, проте демонструє високу енергоефективність. Вартість базової версії починається від 21 500 доларів, тоді як топова комплектація коштує приблизно 29 000 доларів.

Інноваційне оснащення

Салон отримав центральний дисплей діагоналлю 15,6 дюйма, що працює під управлінням системи HarmonyOS від Huawei. Передні крісла мають функції підігріву, вентиляції та масажу для забезпечення максимального комфорту. Інтеграція з екосистемою розумного дому від Xiaomi дозволяє керувати побутовими приладами безпосередньо з автомобіля.

Для безпеки передбачено передовий пакет допомоги, який включає 27 датчиків, серед яких лідар на даху та 11 камер високої чіткості. Система використовує радари міліметрового діапазону та ультразвукові сенсори для постійного моніторингу простору. Таке технологічне оснащення робить флагманський седан одним з найтехнологічніших у лінійці марки.

