Пʼять майбутніх моделей Toyota, на які варто почекати

Toyota Highlander EV 2027 року. Фото: Toyota

Японський автовиробник готує масштабне оновлення модельного ряду, зосереджуючись на відродженні легендарних спорткарів та розширенні лінійки електромобілів. Протягом останніх років компанія активно тестувала нові технології на перегонових трасах, що заклало фундамент для майбутніх серійних новинок. Квітень 2026 року став часом підтвердження багатьох чуток щодо нових поколінь культових моделей.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Легендарна MR2

Відродження середньомоторного спорткара MR2 стає реальністю після реєстрації торгової марки GR MR2 наприкінці 2025 року. Концепт FT-Se продемонстрував напрямок дизайну, а тестовий прототип Yaris M підтвердив розробку нової платформи. Очікується, що серійна версія отримає новий 2-літровий турбодвигун G20E, який наразі проходить випробування в перегонових серіях.

Прем’єра новинки може відбутися вже у 2026 році, хоча старт продажів заплановано дещо пізніше. Компанія прагне поєднати сучасні гібридні технології з класичним компонуваннян, що зробить спорткар унікальним у своєму сегменті.

Культова Celica

Офіційне підтвердження розробки нової Celica надійшло від керівництва Toyota, а в лютому 2026 року на тестах помітили замаскований ралійний прототип. Компактне купе отримало короткі звіси та високий капот, що натякає на спортивні амбіції. Ймовірно, дорожня версія отримає систему повного приводу та назву Celica Sport. Через жорсткі екологічні норми інженери відмовилися від 1,6-літрового агрегата на користь потужнішого 2-літрового мотора.

Разом з ним розглядається можливість використання гібридних або плагін-гібридних установок. Дебют моделі очікується близько 2027 року одночасно з виходом заводської команди на чемпіонат світу з ралі.

Електричний Highlander

Новий електричний Highlander спроєктований спеціально для північноамериканського ринку та стане найбільшим електрокаром марки. Модель отримає батарею місткістю 95,8 кВт-год, що забезпечить запас ходу близько 515 км на одному заряді. Також передбачена доступніша версія з акумулятором на 77 кВт-год та одним двигуном.

7-місний кросовер отримав масивний дизайн, який відрізняє його від лінійки bZ, пропонуючи більше простору для пасажирів. Вихід на ринок запланований на кінець 2026 року. Модель стане ключовим елементом стратегії електрифікації бренду в сегменті сімейних авто.

Пікап Stout

Чутки про повернення легкого пікапа Stout тривають з 2023 року, вказуючи на підготовку конкурента для Ford Maverick. Toyota шукає можливість заповнити нішу компактних вантажівок, яка спорожніла після збільшення габаритів Tacoma.

Використання сучасних платформ дозволить пікапу зберегти паливну ефективність на рівні легкових авто. Поки проєкт залишається на стадії обговорення, проте інтерес до сегмента легкого комерційного транспорту змушує компанію діяти активніше. Поява новинки на дорогах можлива не раніше 2027 року.

Нова Supra

Шосте покоління Supra розробляється власними силами Toyota без залучення сторонніх партнерів. Інженери планують використовувати новий двигун G20E замість німецьких агрегатів, що зробить модель повністю автентичною. Керівництво компанії прагне максимально скоротити паузу між поколіннями, щоб підтримати інтерес прихильників марки.

Терміни виходу вказують на кінець 2027 року, проте офіційного анонсу характеристик ще не було. Мета розробників полягає у створенні автомобіля, який перевершить попередника за всіма динамічними параметрами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що електричний кросовер Toyota C-HR+ офіційно надійшов у продаж на європейському ринку. Новинка стала найбільш далекобійним електромобілем бренду на континенті з показником до 607 км на одній зарядці.

Також читайте про новий електрокар Toyota більший за Tesla Model S та дешевший за Model 3. Новинка отримала 3100 замовлень у першу ж годину після старту продажів в Китаї.