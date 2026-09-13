Як обрати вогнегасник для авто: правила та типові помилки

Автомобільний вогнегасник. Фото: projectaero.com.au

Автомобіль є поєднанням легкозаймистих матеріалів, високих температур та великої кількості електричних дротів. Займання найчастіше виникає через коротке замикання бортової мережі або витік пального на розпечений колектор. У таких критичних ситуаціях пожежна безпека авто залежить від наявності в салоні або багажнику транспортного засобу справного вогнегасника. Адже легкий дим з-під капота може перетворити машину на згарище лише за 4-6 хвилин.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

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Різновиди пристроїв

На ринку представлені порошкові, вуглекислотні та аерозольні варіанти. Порошкові моделі вважаються найбільш універсальними, адже вони ефективно гасять усі займання на відкритому повітрі та працюють у будь-яку погоду. Проте після їх використання залишається стійкий наліт, який здатний пошкодити делікатну підкапотну електроніку.

Вуглекислотні пристрої випускають струмінь газу CO2 з температурою -70 °C, який миттєво охолоджує осередок займання. Вони вивітрюються безслідно і не шкодять блокам управління, але такі балони важчі та несуть ризик обмороження рук.

Аерозольні балончики мають мінімальні габарити, проте їхньої потужності та запасу речовини недостатньо для ліквідації пожежі під капотом.

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Вимоги закону

Згідно з пунктом 31.4.7 ПДР, експлуатація автомобіля без справного вогнегасника суворо заборонена.

Мінімальний рекомендований об'єм вогнегасної речовини становить:

для легковиків 2 кг;

для кросоверів та мінівенів від 2 до 4 кг;

для вантажівок масою понад 3,5 т від 5 кг.

Пристрій обов'язково повинен мати фабричне маркування та сертифікат відповідності ДСТУ.

Для підтримання робочого стану необхідно регулярно перевіряти манометр, де стрілка має перебувати в зеленому секторі.

З часом порошок усередині спресовується, а робочий газ виходить крізь клапан, тому пристрій вимагає періодичного сервісу або заміни.

Зберігати його слід у зоні швидкого доступу, наприклад під переднім сидінням або у бічній ніші багажника, з обов'язковою фіксацією надійними пасами.

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