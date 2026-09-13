Как выбрать огнетушитель для автомобиля: правила и типичные ошибки

Автомобильный огнетушитель. Фото: projectaero.com.au

Автомобиль представляет собой сочетание легковоспламеняющихся материалов, высоких температур и большого количества электрических проводов. Возгорание чаще всего возникает из-за короткого замыкания бортовой сети или утечки топлива на раскаленный коллектор. В таких критических ситуациях пожарная безопасность автомобиля зависит от наличия в салоне или багажнике транспортного средства исправного огнетушителя. Ведь легкий дым из-под капота может превратить машину в пепел всего за 4–6 минут.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Vidi.

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Виды устройств

На рынке представлены порошковые, углекислотные и аэрозольные варианты. Порошковые модели считаются наиболее универсальными, ведь они эффективно тушат все возгорания на открытом воздухе и работают в любую погоду. Однако после их использования остается стойкий налет, который может повредить чувствительную подкапотную электронику.

Углекислотные устройства выпускают струю газа CO2 с температурой -70 °C, которая мгновенно охлаждает очаг возгорания. Они испаряются бесследно и не наносят вреда блокам управления, но такие баллоны тяжелее и создают риск обморожения рук.

Аэрозольные баллончики имеют минимальные габариты, однако их мощности и запаса вещества недостаточно для тушения пожара под капотом.

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Требования закона

Согласно пункту 31.4.7 ПДД, эксплуатация автомобиля без исправного огнетушителя строго запрещена.

Минимальный рекомендуемый объем огнетушащего вещества составляет:

для легковых автомобилей — 2 кг;

для кроссоверов и минивэнов — от 2 до 4 кг;

для грузовиков массой свыше 3,5 т — от 5 кг.

Устройство обязательно должно иметь заводскую маркировку и сертификат соответствия ДСТУ.

Для поддержания работоспособности необходимо регулярно проверять манометр, стрелка которого должна находиться в зеленом секторе.

Со временем порошок внутри уплотняется, а рабочий газ выходит через клапан, поэтому устройство требует периодического обслуживания или замены.

Хранить его следует в зоне быстрого доступа, например под передним сиденьем или в боковой нише багажника, с обязательной фиксацией надежными ремнями.

Ранее Новини.LIVE писали, почему автомобиль может загореться и что делать в случае пожара. К трагическому событию приводит цепочка обстоятельств, которые автовладелец может и должен предотвратить.

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