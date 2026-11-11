Водії назвали найгірші електромобілі у 2026 році

Opel Astra Electric 2023 року. Фото: netcarshow.com

Німецька консалтингова компанія USCALE провела опитування серед 4004 власників електромобілів у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Фахівці розрахували рівень задоволеності покупців на основі готовності рекомендувати свої авто іншим людям. Отримані результати висвітлили як беззаперечних фаворитів ринку, так і марки з найгіршою репутацією.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на El Motor.

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Аутсайдери ринку

Найнижчі показники задоволеності клієнтів отримали бренди MG, Fiat та Opel. Моделі Fiat та Opel взагалі виявилися єдиними в дослідженні, де кількість негативних відгуків перевищила число позитивних оцінок. Схожі складнощі з прихильністю аудиторії демонструють Leapmotor, BYD та Genesis, які розмістилися далеко від лідерської групи.

Негативна оцінка марки MG склала -7 балів, Fiat отримав -10 балів, а Opel закріпився на позначці -11 балів. Навіть низьке енергоспоживання компактних міських машин не змогло перекрити загальне розчарування покупців.

Причини розчарувань

Головним джерелом роздратування водіїв стали постійні збої мобільних застосунків та повільна робота мультимедійної системи. Користувачі порівнюють цифрові можливості транспорту зі сучасними смартфонами, тому помилки програмного забезпечення викликають миттєвий негатив. Також критику викликає недосконала навігація, яка погано планує зупинки для заряджання під час далеких поїздок.

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Додатково на оцінки впливають огріхи в ергономіці та низька якість матеріалів оздоблення салону. Водії відмовляються радити машини, в яких зависають сервіси оплати струму чи виникають збої при підключенні до станцій.

Улюбленці водіїв

Вершину рейтингу задоволеності очолила китайська марка Xpeng, яку готові рекомендувати 82% власників при лише 6% критиків. Американський бренд Tesla посів другу сходинку з показником 79% позитивних відгуків. Також високу лояльність покупців продемонстрували чеська марка Skoda та німецький виробник Porsche завдяки надійній цифровій екосистемі та високій ефективності.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Європі з'явиться нова категорія доступних авто не з Китаю. Комісії Європарламенту проголосували за створення нової категорії бюджетних міських машин європейського виробництва.

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