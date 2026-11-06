Бюджетний електромобіль. Фото: magnific.com

Зростання європейського ринку електромобілів стримується високою вартістю машин для пересічних покупців. Тому комісії Європарламенту проголосували за створення нової категорії бюджетних міських машин. Головною метою цієї ініціативи виступає поява доступного електричного транспорту місцевого виробництва. Затвердження відповідних законодавчих норм дозволить суттєво знизити кінцеві ціни на компактні машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Реклама

Стандарти M1E

Нова категорія отримала назву M1E та поширюватиметься суто на компактні електромобілі довжиною до 4,2 м. Збирання таких машин має здійснюватися безпосередньо на території країн Євросоюзу з високою часткою місцевих компонентів. Орієнтація на міські поїздки дозволить встановлювати акумуляторні батареї меншої місткості, що є ключовим фактором для зниження собівартості авто.

Ініціатива має стати європейським аналогом японського класу кей-карів, стимулюючи виробників випускати легкі та економічні моделі. Завдяки невеликим габаритам такі автомобілі задовольнятимуть щоденні потреби міських жителів без переплати за зайвий розмір або надлишкову потужність.

Пільги автовиробникам

Проєкт розробки передбачає потужні фінансові та нормативні стимули для автомобільних брендів, які випускатимуть машини цієї категорії. Автовиробникам розглядають можливість надати 10-річну заморозку змін сертифікаційних вимог, що позбавить їх витрат на постійні конструктивні доопрацювання.

Читайте також:

Крім того, запропоновано коефіцієнт 1,3 при підрахунку середньофлотських викидів CO2 за кожен проданий електрокар M1E. Такий підхід дозволить автоконцернам значно легше уникати штрафів за продаж машин з двигунами внутрішнього згоряння.

Остаточні переговори з урядами країн Євросоюзу щодо запуску цих норм і спеціального закону для промисловості заплановані на грудень 2026 року.

Раніше Новини.LIVE писали, як електромобілі та гібриди восени побили світові рекорди. Суттєвий стрибок попиту на авто з акумуляторним живленням зафіксували у Франції, Бразилії та Індії.

Також ознайомтеся з рейтингом електромобілів з найшвидшою зарядкою у 2026 році. Завдяки переходу на 800-вольтну інженерну архітектуру та новим системам охолодження акумуляторів цей процес займає лічені хвилини.