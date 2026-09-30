ТОП-10 електромобілів з найшвидшою зарядкою у 2026 році

Denza Z9 GT 2027 року. Фото: netcarshow.com

Сучасний ринок автопрому стрімко позбавляється давнього недоліку у вигляді довгих зупинок на зарядних станціях. Завдяки переходу на 800-вольтну інженерну архітектуру та новим системам охолодження акумуляторів зарядка електромобіля зараз займає лічені хвилини. Головним критерієм ефективності вважають не просто пікову потужність у кіловатах, а реальну кількість кілометрів пробігу, яку машина отримує за кожну хвилину підключення до мережі. Фахівці склали рейтинг десяти моделей з найшвидшим поповненням енергії під час сесії від 10% до 80%.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autocar.

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Повільніша зарядка

Десяту позицію посідає німецький Audi A6 E-tron Performance Sport, побудований на платформі із підтримкою 800V. Батарея місткістю 100 кВт-год приймає струм потужністю до 270 кВт. При загальному запасі ходу 755 км сесія на станції триває 21 хвилину та додає 528 км пробігу, що дорівнює 25,1 км за кожну хвилину.

Дев'яту сходинку займає китайський кросовер MG IM6 100 Long Range з великою батареєю та одним електромотором. Машина здатна проїхати 624 км на одному заряді. Поповнення енергії з 10% до 80% займає 17 хвилин, додаючи 438 км пробігу (25,7 км за хвилину).

Восьмим став німецький Porsche Taycan у базовій одномоторній версії з запасом ходу 678 км. Зарядка триває 18 хвилин, додаючи 475 км шляху, що забезпечує швидкість у 26,4 км за хвилину.

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Середній рівень

Сьому позицію виборов баварський кросовер BMW iX3 50 xDrive з запасом ходу 793 км та підтримкою зарядки потужністю 400 кВт. Підключення з 10% до 80% триває 21 хвилину та додає 555 км пробігу, що дорівнює 26,4 км за хвилину.

На шостому місці розташувався аеродинамічний хетчбек MG IM5 100 Long Range з запасом ходу 710 км. Завдяки 17-хвилинній сесії машина відновлює 497 км пробігу, що дає 29,3 км за кожну хвилину.

П'ятий рядок посідає шведський кросовер Volvo EX60 P12 AWD Plus з запасом ходу 810 км. Заряджання триває 19 хвилин і додає 566 км шляху, гарантуючи 29,8 км за хвилину.

Лідери рейтингу

Четверту сходинку займає седан BMW i3 50 xDrive First Edition з максимальним запасом ходу 906 км. Зарядка триває 21 хвилину, додаючи 634 км пробігу, що дорівнює 30,2 км за кожну хвилину на станції.

Третім у списку став китайський кросовер Xpeng G6 Long Range з запасом ходу 525 км. Відновлення енергії з 10% до 80% займає 12 хвилин, додаючи 367 км, тобто 30,6 км за хвилину.

Друге місце здобув спортивний Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé Premium з вихідним запасом ходу 777 км. За 16 хвилин сесії автомобіль додає 544 км пробігу (34 км за хвилину).

Лідерство та перше місце виборов Denza Z9 GT з мегаватною технологією Flash. Загальний запас ходу ліфтбека становить 600 км. Зарядка з 10% до 70% триває усього 5 хвилин і додає 360 км пробігу, що дорівнює 104,4 км за кожну хвилину.

Раніше Новини.LIVE писали про переваги та ризики швидкого заряджання електромобіля. За це доводиться розплачуватися більшою вартістю та підвищеним навантаженням на акумулятор.

Також читайте, скільки втрачає електрокар через зарядку від розетки. Водій провів експеримент, вимірявши різницю між енергією, що вийшла з побутового джерела вдома, та тією, що фактично потрапила в акумулятор.