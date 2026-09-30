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Главная Авто Рейтинг электромобилей с самой быстрой зарядкой в 2026 году

Рейтинг электромобилей с самой быстрой зарядкой в 2026 году

Ua ru
30 сентября 2026 17:30
ТОП-10 электромобилей с самой быстрой зарядкой в 2026 году
Denza Z9 GT 2027 года. Фото: netcarshow.com

Современный рынок автомобилестроения стремительно избавляется от давнего недостатка в виде длительных остановок на зарядных станциях. Благодаря переходу на 800-вольтовую инженерную архитектуру и новым системам охлаждения аккумуляторов зарядка электромобиля теперь занимает считанные минуты. Главным критерием эффективности считается не просто пиковая мощность в киловаттах, а реальное количество километров пробега, которое автомобиль получает за каждую минуту подключения к сети. Эксперты составили рейтинг десяти моделей с самым быстрым пополнением энергии во время сессии от 10% до 80%.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autocar.

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Более медленная зарядка

Десятую позицию занимает немецкий Audi A6 E-tron Performance Sport, построенный на платформе с поддержкой 800 В. Батарея емкостью 100 кВт·ч принимает ток мощностью до 270 кВт. При общем запасе хода 755 км сессия на зарядной станции длится 21 минуту и добавляет 528 км пробега, что соответствует 25,1 км за каждую минуту.

Девятое место занимает китайский кроссовер MG IM6 100 Long Range с большой батареей и одним электродвигателем. Автомобиль способен проехать 624 км на одном заряде. Зарядка от 10% до 80% занимает 17 минут, добавляя 438 км пробега (25,7 км в минуту).

Восьмым стал немецкий Porsche Taycan в базовой одномоторной версии с запасом хода 678 км. Зарядка длится 18 минут, добавляя 475 км пробега, что обеспечивает скорость 26,4 км в минуту.

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Средний уровень

Седьмую позицию занял баварский кроссовер BMW iX3 50 xDrive с запасом хода 793 км и поддержкой зарядки мощностью 400 кВт. Зарядка от 10% до 80% длится 21 минуту и добавляет 555 км пробега, что соответствует 26,4 км в минуту.

На шестом месте расположился аэродинамичный хэтчбек MG IM5 100 Long Range с запасом хода 710 км. Благодаря 17-минутной сессии автомобиль восстанавливает 497 км пробега, что составляет 29,3 км за каждую минуту.

Пятое место занимает шведский кроссовер Volvo EX60 P12 AWD Plus с запасом хода 810 км. Зарядка длится 19 минут и добавляет 566 км пробега, что соответствует 29,8 км в минуту.

Лидеры рейтинга

Четвертое место занимает седан BMW i3 50 xDrive First Edition с максимальным запасом хода 906 км. Зарядка длится 21 минуту, добавляя 634 км пробега, что соответствует 30,2 км за каждую минуту на станции.

Третьим в списке стал китайский кроссовер Xpeng G6 Long Range с запасом хода 525 км. Восстановление заряда от 10% до 80% занимает 12 минут, добавляя 367 км, то есть 30,6 км в минуту.

Второе место занял спортивный Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé Premium с исходным запасом хода 777 км. За 16 минут сессии автомобиль добавляет 544 км пробега (34 км в минуту).

Лидерство и первое место завоевал Denza Z9 GT с мегаваттной технологией Flash. Общий запас хода лифтбека составляет 600 км. Зарядка с 10% до 70% длится всего 5 минут и добавляет 360 км пробега, что равно 104,4 км за каждую минуту.

Ранее Новини.LIVE писали о преимуществах и рисках быстрой зарядки электромобиля. За это приходится расплачиваться более высокой стоимостью и повышенной нагрузкой на аккумулятор.

Также читайте, сколько теряет электромобиль при зарядке от розетки. Водитель провел эксперимент, измерив разницу между энергией, поступившей из бытового источника дома, и той, которая фактически попала в аккумулятор.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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