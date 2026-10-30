Заряджання електромобілів. Фото: qmerit.com

На 15 ключових світових ринках електромобілі та гібриди у вересні 2026 року зайняли рекордну частку 43,6% від усіх продажів нових машин. Сукупні обсяги реалізації таких моделей досягли 2 414 000 одиниць, що на 3,3% перевищує показники минулого року. Суттєвий стрибок попиту на авто з акумуляторним живленням зафіксували у Франції, Бразилії та Індії.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на L’automobiliste.

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Динаміка ринку

За даними японської компанії MarkLines, електромобілі стали головним локомотивом ринку у вересні. Автомобілісти придбали 1 337 000 таких машин, що означає зростання на 7,7% у порівнянні з минулим роком. Водночас звичайні гібриди без можливості підзарядки від мережі показали ще більший стрибок, додавши одразу 18,9% з результатом 567 000 проданих авто.

Плагін-гібриди показали протилежну тенденцію та знизили реалізацію на 17,8% до позначки 510 000 одиниць. Різниця в показниках пояснюється відмінностями у вартості моделей, доступності розгалуженої зарядної інфраструктури та державних пільг для покупців.

Загалом за перші дев'ять місяців року на 15 провідних ринках продали 17 009 000 електрифікованих машин. Вересневі результати суттєво перевищили середньорічну норму та підтвердили прискорення зміни автопарку.

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Європейський тренд

Статистика Європейської асоціації автовиробників (ACEA) підтверджує швидкий перехід на нові джерела живлення. У Франції з січня по вересень 2026 року реєстрації акумуляторних машин зросли на 79,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом у Євросоюзі частка чистих електромобілів сягнула 22,7% проти 16,1% роком раніше.

Звичайні бензинові та дизельні машини в країнах ЄС продовжують втрачати популярність. За дев'ять місяців їхня спільна частка впала до 28,2%, поступившись гібридним версіям з показником 36,3%.

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