Tesla Model 3 2018 року. Фото: netcarshow.com

Переплата за найновіші версії електрокарів часто не виправдовує реальних очікувань покупців. Власник електричного кросовера Model Y з досвідом експлуатації понад два роки та 50 000 км пробігу проаналізував ринок вживаних машин. Експерт зазначив, що базові модифікації Tesla за 15 000–17 000 доларів пропонують до 80% усіх ключових функцій та технологій бренду. Купівля вживаного електромобіля дозволяє суттєво зберегти власний бюджет без втрати задоволення від їзди.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал "Норм".

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Еволюція поколінь

Перші версії Tesla Model 3 2018–2020 років та Tesla Model Y 2020 року залишаються доступними на вторинному ринку за ціною вживаних бензинових Volkswagen чи Skoda. Вони мають шалену динаміку, автопілот і панорамний дах, але використання процесора Intel та відсутність теплової помпи збільшують витрату енергії взимку.

У машинах 2021 року з'явилися подвійні склопакети, підігрів керма, теплова помпа та збільшена місткість батареї.

Моделі середини 2022 року отримали швидкий процесор AMD Ryzen, надійні літій-іонні 16-вольтові акумулятори та зручні ультразвукові парктроніки.

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Оновлені версії Tesla Model 3 Highland та Tesla Model Y Juniper пропонують м'якшу підвіску, вентиляцію сидінь і покращену шумоізоляцію, проте коштують майже вдвічі дорожче за раніше випущені екземпляри.

Чорний список

Експерт виділяє три конфігурації, купівля яких супроводжується значними фінансовими ризиками. Першими в небезпечній зоні опинилися Model 3 та Model Y 2021 – початку 2022 років з невдалими експериментальними високовольтними батареями. Ремонт або заміна таких акумуляторних блоків в українських реаліях може коштувати від 1500 до 8000 доларів.

Другою небажаною версією є Model Y 2023 року техаського виробництва зі структурною батареєю формату 4680, яка не підлягає ремонту.

Третя ризикована категорія — базові модифікації Standard Range Model 3 та Model Y зі старими батареями малої місткості. Вони швидко втрачають запас ходу в холодну пору року, тому краще обирати версії з довговічними LFP-акумуляторами чи перевірені модифікації Long Range.

Вибір бюджету

Вхідним і безальтернативним варіантом на вторинному ринку є Model 3 2018–2020 років у бюджеті 15 000–17 000 доларів. За ці кошти водій отримує швидку й сучасну міську електричку за ціною вживаного бензинового авто. Власникові доведеться змиритися з відсутністю теплової помпи та слабшою шумоізоляцією, але це найкращий стартовий вибір для першої машини на батарейках.

Інфографіка: Норм

Далі вибір залежить від фінансових можливостей: діапазон 19 000–22 000 доларів додає теплову помпу та підігрівачі, а 23 000–28 000 доларів стають золотою серединою з процесором Ryzen. Бюджет понад 30 000 доларів потрібен лише тим, для кого критичні м'яка підвіска та вентиляція сидінь.

Обдуманий підхід до вибору робить купівлю вживаного електрокара повністю виправданою та раціональною.

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