Кому протипоказано купувати електромобіль в Україні

Електричний автомобіль. Фото: magnific.com

Власник електричного кросовера Tesla Model Y з досвідом експлуатації понад два роки та 50 000 км пробігу поділився зворотним боком використання екологічного транспорту. Перехід на альтернативні джерела живлення підходить далеко не кожному водію. За певних умов використання електрокара перетворюється на постійний стрес та призводить до фінансових збитків. П'ять категорій водіїв, яким купувати електромобілі суворо протипоказано.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал "Норм".

Реклама

Відсутність розетки

Першою та найважчою категорією є мешканці багатоповерхівок без власного гаража чи доступу до побутової розетки. Надія на швидкі зарядні станції по дорозі додому створює великі складнощі в реальному житті. При нинішньому тарифі швидких зарядок 24 грн за кВт витрати на 100 км пробігу для Tesla Model Y становлять близько 480 грн, що практично дорівнює їзді на газу (489 грн) і мало відрізняється від дизельних чи гібридних машин. Без власної нічної розетки з дешевим тарифом уся фінансова вигода множиться на нуль, а водій отримує лише черги, несправні конектори та залежність від відключень світла.

Наступними є водії, які регулярно долають по 1000–2000 км на тиждень. При русі по магістралі зі швидкістю 140–160 км/год аеродинамічний опір стрімко зростає, через що реальний запас ходу падає з 400–450 км до 250–300 км. Це змушує робити зупинки кожні дві години, чекати на станціях по 40–50 хвилин або навіть по дві години через черги й зниження потужності. Звичайна поїздка з Києва до Львова замість шести годин розтягується на 8–9 годин, перетворюючи водія на логіста, який постійно шукає вільні розетки в застосунку.

Фінансова пастка

Третім типом є міські водії з малими пробігами близько 800–1000 км на місяць. Електрички знецінюються не від пробігу, а від часу, застарівання технологій та деградації батареї. Наприклад, кросовер Tesla Model Y за 32 000 доларів за 3 роки втратить у ціні близько 6 000 доларів (майже 167 доларів щомісяця). Купівля ж нового або майже нового авто з Європи може обернутися втратою 15 000 доларів за пару років.

Читайте також:

Розрахунки показують, що за 3 роки та 29 000 км пробігу економія на пальному на швидких зарядках складе близько 76 640 грн у порівнянні з бензиновим авто. Проте ринкова втрата вартості самого електромобіля за цей час сягає 268 320 грн. У підсумку власник отримує чистий фінансовий мінус понад 4 300 доларів, позаяк знецінення повністю перекриває будь-яку вигоду від відмови від бензину.

До четвертої групи входять покупці вживаного електромобіля на останні заощадження (10 000–15 000 доларів) без фінансового резерву. Міф про те, що електрокари не ламаються розвіюється швидко. Ремонт теплової помпи чи компресора, а також перебірка ходової частини кожні 15 000–20 000 км вимагають відчутних витрат. Найгіршим сценарієм стає розбаланс батареї: його усунення коштує від 1 200 доларів, а заміна акумулятора на донорський стане у 5000–6000 доларів.

Робота на колесах

П'ятим типом є люди, чия робота вимагає високої мобільності протягом дня, зокрема таксисти, рієлтори та торгові представники. При 15–20 коротких поїздках на день машина витрачає більшість енергії не на рух, а на постійні цикли підігріву салону та батареї після кожної зупинки. Взимку в такому режимі експлуатації реальний запас ходу автомобіля скорочується практично вдвічі.

Раптове падіння заряду до 7% у розпал робочого дня змушує скасовувати зустрічі, шукати вільну зарядну станцію та випадати з графіка на півтори години. Для активного фахівця такий простій біля розетки означає не просто тимчасові незручності, а безпосередню втрату клієнтів та реальних прибутків.

Раніше Новини.LIVE писали, які авто надійніші на великих пробігах: електрокари чи ДВЗ. Масштабні перевірки на технічних оглядах показують несподівану статистику щодо витривалості різних типів силових установок.

Також читайте, яка щомісячна ціна володіння електромобілем в Україні у 2026 році. Остаточна сума на утримання залежить від наявності власної розетки та річного пробігу.