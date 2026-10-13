Кому не рекомендуется покупать электромобиль в Украине

Электромобиль. Фото: magnific.com

Владелец электрического кроссовера Tesla Model Y, имеющий опыт эксплуатации более двух лет и пробег 50 000 км, поделился обратной стороной использования экологичного транспорта. Переход на альтернативные источники питания подходит далеко не каждому водителю. При определенных условиях использование электрокара превращается в постоянный стресс и приводит к финансовым убыткам. Пять категорий водителей, которым покупка электромобилей строго противопоказана.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Норм".

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Отсутствие розетки

Первой и самой сложной категорией являются жители многоэтажек без собственного гаража или доступа к бытовой розетке. Надежда на быстрые зарядные станции по дороге домой создает большие сложности в реальной жизни. При нынешнем тарифе быстрой зарядки в 24 грн за кВт расходы на 100 км пробега для Tesla Model Y составляют около 480 грн, что практически равно стоимости езды на газе (489 грн) и мало отличается от дизельных или гибридных автомобилей. Без собственной ночной розетки с дешевым тарифом вся финансовая выгода сводится к нулю, а водитель получает лишь очереди, неисправные разъемы и зависимость от отключений света.

Следующими идут водители, которые регулярно преодолевают по 1000–2000 км в неделю. При движении по магистрали со скоростью 140–160 км/ч аэродинамическое сопротивление стремительно возрастает, из-за чего реальный запас хода падает с 400–450 км до 250–300 км. Это вынуждает делать остановки каждые два часа, ждать на станциях по 40–50 минут или даже по два часа из-за очередей и снижения мощности. Обычная поездка из Киева во Львов вместо шести часов растягивается на 8–9 часов, превращая водителя в логиста, который постоянно ищет свободные розетки в приложении.

Финансовая ловушка

Третьим типом являются городские водители с небольшим пробегом около 800–1000 км в месяц. Электромобили обесцениваются не из-за пробега, а из-за времени, устаревания технологий и износа аккумулятора. Например, кроссовер Tesla Model Y за 32 000 долларов за 3 года потеряет в цене около 6 000 долларов (почти 167 долларов ежемесячно). А покупка нового или почти нового автомобиля из Европы может обернуться потерей 15 000 долларов за пару лет.

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Расчеты показывают, что за 3 года и 29 000 км пробега экономия на топливе при быстрой зарядке составит около 76 640 грн по сравнению с бензиновым автомобилем. Однако рыночная потеря стоимости самого электромобиля за это время достигает 268 320 грн. В итоге владелец получает чистый финансовый минус более 4 300 долларов, поскольку обесценивание полностью перекрывает любую выгоду от отказа от бензина.

В четвертую группу входят покупатели подержанного электромобиля за последние сбережения (10 000–15 000 долларов) без финансового резерва. Миф, что электрокары не ломаются, быстро развеивается. Ремонт теплового насоса или компрессора, а также переборка ходовой части каждые 15 000–20 000 км требуют ощутимых затрат. Худшим сценарием становится разбаланс батареи: его устранение стоит от 1 200 долларов, а замена аккумулятора на донорский обойдется в 5000–6000 долларов.

Работа на колесах

Пятым типом являются люди, чья работа требует высокой мобильности в течение дня, в частности таксисты, риелторы и торговые представители. При 15–20 коротких поездках в день автомобиль тратит большую часть энергии не на движение, а на постоянные циклы подогрева салона и аккумулятора после каждой остановки. Зимой в таком режиме эксплуатации реальный запас хода автомобиля сокращается практически вдвое.

Внезапное падение заряда до 7% в разгар рабочего дня вынуждает отменять встречи, искать свободную зарядную станцию и выбиваться из графика на полтора часа. Для активного специалиста такой простой у розетки означает не просто временные неудобства, а непосредственную потерю клиентов и реальной прибыли.

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