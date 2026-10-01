Сколько стоит содержание электромобиля в 2026 году: расчет расходов

Техническое обслуживание электромобиля. Фото: uvex-safety.com

Украинцы активно переходят на экологичный транспорт ради экономии при ежедневных поездках. Покупка электромобиля предполагает четкое понимание регулярных и разовых сопутствующих расходов. Регламентное техобслуживание электромобилей требует значительно меньших затрат, чем обслуживание классических автомобилей с ДВС. Однако окончательная сумма расходов на содержание зависит от наличия собственной розетки и годового пробега.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоЦентр.

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Зарядка автомобиля

Зарядка от домашней сети остается самым выгодным способом пополнения запаса хода. При потреблении 15–20 кВт·ч на 100 км пробега компактный кроссовер требует около 225–300 кВт·ч в месяц. При нынешнем тарифе 4,32 грн за 1 кВт·ч ночной тариф с двухзонным счетчиком позволяет снизить цену до 2,16 грн, благодаря чему 100 км пути обходятся дешевле 45 грн.

Для ускорения процесса владельцы приобретают настенные зарядные станции Type 2 мощностью 7,4 кВт по цене 9 000–16 000 грн, а их монтаж обходится еще в 2 000–8 000 грн. При расчетах также следует учитывать естественные потери электроэнергии на уровне 10–15%, поэтому аккумулятор получает немного меньше, чем показывает счетчик.

Сеть быстрых коммерческих зарядных станций насчитывает более 8 000 точек по всей стране. Однако стоимость киловатта на таких объектах существенно выше из-за бизнес-тарифов: обычные AC-станции берут от 15 грн за 1 кВт·ч. Зарядка на скоростных DC-станциях обходится в 25–32 грн за 1 кВт·ч, что повышает стоимость 100 км пробега до 500–640 грн.

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Именно поэтому большинство владельцев использует быстрые терминалы исключительно во время дальних поездок между городами. Для ежедневных городских маршрутов водители выбирают ночной домашний режим.

Плановое техобслуживание

Отсутствие двигателя внутреннего сгорания снижает затраты на плановое обслуживание на СТО до 3000–6000 грн в год против 8 000–15 000 грн у бензинового аналога. Замена салонного фильтра стоит около 1500 грн (HEPA-фильтр — 3000 грн), замена тормозной жидкости каждые два года обходится в 1000–1500 грн, а охлаждающей жидкости радиатора — от 1200 грн. Системы рекуперации щадят тормозные колодки, которые спокойно проходят более 60 000–80 000 км.

В то же время тяжелая аккумуляторная батарея ускоряет износ шин примерно на 30%. Специализированный комплект шин для электрического кроссовера стоит 18 000–28 000 грн, что на 15–20% дороже обычной резины, но позволяет сохранять нормальный запас хода благодаря низкому сопротивлению качению.

Расходы в месяц

энергия дома (с потерями) — 243 кВт·ч × 2,16 грн ≈ 520 грн;

энергия на общественных зарядных станциях — 54 кВт·ч × 26 грн ≈ 1 400 грн;

ОСЦПВ (5 000 грн/год) — около 420 грн/мес.;

плановое ТО (4 500 грн/год) — около 375 грн/мес.;

шины (22 000 грн / 20 мес) — около 1 100 грн;

мойка и мелкие расходы — около 300 грн.

Общие регулярные расходы составляют около 4 100 грн в месяц при пробеге 1 500 км. Оформление полиса КАСКО добавляет к этому бюджету еще около 4 200 грн.

Сравнительный анализ

Бензиновый кроссовер со средним расходом 8 л/100 км за аналогичный пробег требует около 120 л топлива. При текущих ценах на бензин А-95 это обходится в 10 000 грн только на заправку, не считая замены масла и фильтров.

Максимальная экономическая выгода электромобиля проявляется при наличии собственной розетки и стабильных ежедневных пробегах. При отсутствии домашней зарядной станции и зарядке только на коммерческих терминалах преимущество в стоимости километра практически исчезает.

Ранее Новини.LIVE писали, что на самом деле ломается в электромобилях после пяти лет эксплуатации. Владельцы электрокаров навсегда забывают о капризах турбин, топливных форсунок или сложных коробок передач, но с возрастом возникают специфические технические проблемы, требующие обязательного внимания.

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