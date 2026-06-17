Что на самом деле выходит из строя в электромобилях через пять лет

Ремонт подвески электромобиля. Фото: andrewscarcentre.com

Реальная статистика эксплуатации электромобилей по прошествии пяти лет демонстрирует довольно оптимистичную картину. Благодаря минимальному количеству движущихся деталей электрический привод избавлен от многих хронических проблем двигателей внутреннего сгорания. Владельцы электрокаров навсегда забывают о капризах турбин, топливных форсунок или сложных коробок передач. Однако с возрастом все же возникают специфические технические проблемы, требующие обязательного внимания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Trendy.

Нагрузка на подвеску

Отсутствие необходимости в регулярной замене моторного масла не освобождает владельца от необходимости контролировать ходовую часть. Главным фактором ускоренного износа элементов подвески является значительный вес аккумуляторных батарей, которые сильно утяжеляют конструкцию. Из-за постоянной повышенной нагрузки резиновые сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы и стойки стабилизатора изнашиваются заметно быстрее, чем у более легких бензиновых аналогов.

После пяти лет активной эксплуатации ходовая часть гарантированно потребует профессиональной диагностики и замены изношенных деталей. Помните: исправные амортизаторы помогают эффективно гасить колебания тяжелого кузова на неровностях.

Ловушка рекуперации

Эффективная система рекуперации позволяет тормозить с помощью электродвигателя, возвращая энергию обратно в аккумулятор и сохраняя ресурс тормозных колодок. Однако из-за длительного простоя на тормозных дисках начинает активно развиваться поверхностная коррозия. Со временем ржавчина полностью блокирует подвижность суппортов, что приводит к существенному снижению эффективности экстренного торможения.

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Для профилактики этой проблемы механики настоятельно рекомендуют периодически очищать систему и проводить интенсивные профилактические торможения на безопасных участках дороги. Такой простой подход избавляет от необходимости полной преждевременной замены корродировавших узлов во время планового технического осмотра. Также крайне важно регулярно обновлять тормозную жидкость для удаления лишней влаги.

Состояние аккумулятора

Главный миф о катастрофической потере емкости тяговой батареи после пяти лет эксплуатации полностью опровергается реальными дорожными данными. Современные литий-ионные элементы прекрасно выдерживают сотни циклов зарядки без критического снижения общего запаса хода. Как бы то ни было, при покупке подержанного электромобиля следует обязательно потребовать полную компьютерную диагностику аккумулятора в сертифицированном сервисном центре.

Гораздо чаще владельцы сталкиваются с обычным моральным устареванием бортового программного обеспечения. Электронные системы со временем начинают работать медленнее и перестают поддерживать новые полезные цифровые функции. Регулярная установка официальных обновлений является обязательным условием для поддержания работоспособности всех бортовых систем.

Ранее Новини.LIVE писали, почему стоимость ремонта электромобилей так высока. Исследование Ассоциации немецких страховщиков (GDV) показывает, что расходы на это на 30–35% выше, чем для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

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