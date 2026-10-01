Скільки коштує утримати електромобіль у 2026 році: розрахунок витрат

Техобслуговування електромобіля. Фото: uvex-safety.com

Українці активно переходять на екологічний транспорт заради економічного ефекту під час щоденних поїздок. Купівля електрокара передбачає чітке розуміння регулярних та разових супутніх платежів. Регламентне техобслуговування електромобілів вимагає суттєво менших бюджетів, ніж сервіс класичних машин з ДВЗ. Проте остаточна сума на утримання залежить від наявності власної розетки та річного пробігу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоЦентр

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Заряджання авто

Заряджання від домашньої мережі залишається найвигіднішим способом поповнення запасу ходу. При споживанні 15–20 кВт-год на 100 км пробігу компактний кросовер вимагає близько 225–300 кВт-год на місяць. За нинішнього тарифу 4,32 грн за 1 кВт-год нічний тариф з двозонним лічильником дозволяє знизити ціну до 2,16 грн, роблячи 100 км шляху дешевшими за 45 грн.

Для прискорення процесу власники купують настінні станції Type 2 потужністю 7,4 кВт за 9 000–16 000 грн, а їх монтаж коштує ще 2 000–8 000 грн. Під час розрахунків також варто враховувати природні втрати електроенергії на рівні 10–15%, тому акумулятор отримує трохи менше за показники лічильника.

Мережа швидких комерційних зарядних станцій налічує понад 8000 локацій по всій країні. Проте вартість кіловата на таких об'єктах суттєво вища через бізнес-тарифи: звичайні AC-станції беруть від 15 грн за 1 кВт-год. Заряджання на швидкісних DC-станціях обходиться у 25–32 грн за 1 кВт-год, що підіймає вартість 100 км пробігу до 500–640 грн.

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Саме через це більшість власників використовує швидкі термінали виключно під час далеких поїздок між містами. Для щоденних міських маршрутів водії обирають нічний домашній режим.

Плановий сервіс

Відсутність двигуна внутрішнього згоряння здешевлює плановий заїзд на СТО до 3000–6000 грн на рік проти 8 000–15 000 грн у бензинового аналога. Заміна салонного фільтра коштує близько 1500 грн (HEPA-фільтр — 3000 грн), оновлення гальмівної рідини кожні два роки вимагає 1000–1500 грн, а охолоджувальної рідини батареї — від 1200 грн. Системи рекуперації бережуть гальмівні колодки, які спокійно ходять понад 60 000–80 000 км.

Водночас важка акумуляторна батарея прискорює зношення покришок приблизно на 30%. Спеціалізований комплект шин для електричного кросовера коштує 18 000–28 000 грн, що на 15–20% дорожче за звичайну гуму, але дає змогу зберігати нормальний запас ходу внаслідок низького опору коченню.

Витрати на місяць

енергія вдома (з втратами) — 243 кВт-год × 2,16 грн ≈ 520 грн;

енергія на публічних станціях — 54 кВт-год × 26 грн ≈ 1 400 грн;

ОСЦПВ (5 000 грн/рік) — близько 420 грн/міс.;

планове ТО (4 500 грн/рік) — близько 375 грн/міс.;

шини (22 000 грн / 20 міс) — близько 1100 грн;

мийка та дрібниці — близько 300 грн.

Загальні регулярні витрати складають близько 4100 грн на місяць при пробігу 1500 км. Оформлення поліса КАСКО додає до цього бюджету ще близько 4 200 грн.

Порівняльний аналіз

Бензиновий кросовер з середньою витратою 8 л/100 км за аналогічний пробіг вимагає близько 120 л пального. За поточних цін на бензин А-95 це виливається у 10 000 грн лише на заправку, не враховуючи заміну оливи та фільтрів.

Максимальна економічна вигода електромобіля розкривається за наявності власної розетки та стабільних щоденних пробігів. За відсутності домашньої станції та заряджанні лише на комерційних терміналах перевага у вартості кілометра майже зникає.

Раніше Новини.LIVE писали, що насправді ламається в електромобілях після п'яти років експлуатації. Власники електрокарів назавжди забувають про капризи турбін, паливних форсунок чи складних коробок передач, але вік приносить специфічні технічні виклики, які вимагають обов'язкової уваги.

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