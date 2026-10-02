Электромобили и ДВС с большим пробегом: кто оказался надежнее

Электромобили на ЭЗС. Фото: caranddriver.com

Долгое время потенциальные покупатели подержанной техники опасались высоких затрат на ремонт старых электромобилей. Однако масштабные проверки в ходе технических осмотров показывают неожиданные статистические данные о долговечности различных типов силовых установок. Сравнивая электромобили и авто с ДВС с солидным пробегом, эксперты отмечают существенное преимущество именно электрической трансмиссии. Простая конструкция с меньшим количеством движущихся деталей позволяет таким машинам реже ломаться с годами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Ionity.

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Британская статистика

Масштабный анализ данных британского обязательного техосмотра MOT охватил более 47 400 000 проверок автомобилей возрастом от трех до восьми лет. Исследование консалтинговой компании New AutoMotive выявило интересную закономерность в отношении машин с пробегом от 145 000 до 193 000 км. На таких дистанциях техосмотр не прошли 16,5% электрокаров, тогда как среди автомобилей с традиционными двигателями неудачу потерпели 22,1% экземпляров.

После отметки в 193 000 км этот разрыв увеличился еще больше. Уровень неисправностей у электромобилей остался стабильным на отметке 16%, а вот у машин с бензиновыми и дизельными двигателями показатель брака подскочил до 23,5%. В то же время на небольших пробегах до 64 000 км оба типа транспортных средств демонстрируют одинаково высокие показатели брака — около 12%.

Специфические проблемы

Несмотря на общую надежность силовой системы, машины на электротяге имеют свой набор слабых мест. Большая масса кузова и мгновенный крутящий момент приводят к тому, что шины на таких машинах изнашиваются почти вдвое быстрее. Это требует от владельцев более частой замены резины по сравнению с традиционными бензиновыми или дизельными аналогами.

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Также на небольших пробегах у электрических моделей часто возникают проблемы с тормозной системой. Из-за постоянного использования рекуперации водители реже нажимают на педаль тормоза, из-за чего фрикционные диски и колодки покрываются ржавчиной и заклинивают.

Причины стабильности

Специалисты объясняют такие результаты конструктивными особенностями электромобилей. После отметки в 100 000 км кривая неисправностей электрокаров выравнивается и остается стабильной, а у машин с ДВС количество поломок постоянно растет. Отсутствие сложной коробки передач, турбин и многочисленных датчиков делает электрический привод устойчивым к высоким нагрузкам.

Однако следует учитывать, что стандартный техосмотр оценивает только состояние подвески, рулевого управления, тормозов и кузова. Процедура не измеряет остаточную ёмкость аккумулятора и состояние электронных систем, поэтому оценка касается именно ходовой части и общей прочности машины.

Ранее Новини.LIVE писали, что на самом деле экономичнее: электромобиль или авто с ДВС. Последние результаты сравнительного анализа показывают, что переход на электрическую тягу приносит гораздо больше выгод, чем считалось ранее.

Также читайте, почему электромобили будут стоить дешевле, чем модели с ДВС. Например, Renault делает ставку на инновационные технологии, позволяющие обойтись без дорогих и дефицитных материалов.