Електрокари та ДВЗ на великих пробігах: хто виявився надійнішим

Електромобілі на ЕЗС. Фото: caranddriver.com

Тривалий час потенційні покупці вживаної техніки побоювалися високих витрат на ремонт старих батарейних машин. Проте масштабні перевірки на технічних оглядах показують несподівану статистику щодо витривалості різних типів силових установок. Порівнюючи електромобілі та авто з ДВЗ на солідних пробігах, експерти фіксують суттєву перевагу саме електричної трансмісії. Проста конструкція з меншою кількістю рухомих деталей дозволяє таким машинам менше ламатися з роками.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ionity.

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Британська статистика

Масштабний аналіз даних британського обов'язкового техогляду MOT охопив понад 47 400 000 перевірок автомобілів віком від трьох до восьми років. Дослідження консалтингової компанії New AutoMotive виявило цікаву закономірність щодо машин з пробігом від 145 000 до 193 000 км. На таких дистанціях техогляд не пройшли 16,5% електрокарів, тоді як серед авто з традиційними двигунами невдач зазнали 22,1% екземплярів.

Після позначки у 193 000 км цей розрив розширився ще більше. Рівень несправностей в електромобілів залишився стабільним на позначці 16%, а от у машин з бензиновими та дизельними моторами показник браку підскочив до 23,5%. Водночас на невеликих пробігах до 64 000 км обидва типи транспортних засобів демонструють однаково високі результати з браком близько 12%.

Специфічні проблеми

Попри загальну надійність силової системи, машини на електротязі мають власний набір слабких місць. Більша маса кузова та миттєвий крутний момент призводять до того, що шини на таких машинах зношуються майже вдвічі швидше. Це вимагає від власників частішої заміни гуми порівняно з традиційними бензиновими чи дизельними аналогами.

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Також на незначних пробігах електричні моделі часто отримують зауваження до гальмівної системи. Через постійне використання рекуперації водії рідше натискають на педаль гальма, від чого фрикційні диски й колодки покриваються іржею та заклинюють.

Причини стійкості

Фахівці пояснюють такі результати конструктивними особливостями електричних машин. Після позначки у 100 000 км крива несправностей електрокарів вирівнюється і залишається стабільною, а в машин з ДВЗ кількість поломок постійно зростає. Відсутність складної коробки передач, турбін та численних датчиків робить електричний привід стійким до високих навантажень.

Проте варто враховувати, що стандартний техогляд оцінює лише стан підвіски, рульового управління, гальм і кузова. Процедура не вимірює залишкову місткість акумулятора та стан електронних систем, тому оцінка стосується саме ходової частини та загальної міцності машини.

Раніше Новини.LIVE писали, що насправді економніше: електромобіль чи авто з ДВЗ. Останні результати порівняльного аналізу демонструють, що перехід на електричну тягу приносить значно більше вигід, ніж вважалося раніше.

Також читайте, чому електромобілі коштуватимуть менше, ніж моделі з ДВЗ. Наприклад, Renault робить ставку на інноваційні технології, що дозволяють обійти дорогі та дефіцитні матеріали.