Міколай Марчик. Фото: mikomarczyk.pl

Сучасні технології дозволяють суттєво розширити уявлення про можливості електричного транспорту. Польський ралійний перегонник Міколай Марчик установив новий світовий рекорд пробігу на одному заряді батареї. Спортивний заїзд проходив дорогами загального користування та тривав понад 45 годин поспіль. Результати експерименту виявилися суттєво вищими за паспортні характеристики автомобіля.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vitrina.pl.

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Деталі заїзду

Для рекордного заїзду пілот вибрав серійний електромобіль Audi A6 Sportback e-tron performance з батареєю місткістю 94,9 кВт-год. За офіційними даними за циклом WLTP запас ходу моделі становить 776 км. Спортсмену вдалося перевищити цей показник приблизно на 72% та проїхати 1338 км.

Старт відбувся 11 вересня о 1:55 ночі після повної зарядки акумулятора в Закопане. Маршрут пролягав через Краків, Варшаву, Торунь та інші міста до Хеля, після чого автомобіль розвернувся назад на південь. Енергія в акумуляторі остаточно закінчилася між Торунем і Цехоцинком.

Секрети економії

Середня швидкість руху з урахуванням усіх зупинок становила близько 30 км/год. Середня температура повітря під час поїздки трималася на рівні 15 °C. Завдяки плавній їзді споживання енергії вдалося знизити до 7,09 кВт-год на 100 км. Старт у гірській місцевості також допоміг зекономити заряд на тривалому спуску.

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Для 30-річного спортсмена це вже другий подібний успіх, адже раніше він проїхав 2831 км на одному баку дизельного універсала Skoda Superb з середньою витратою 2,6 л/100 км.

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