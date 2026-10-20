Миколай Марчик. Фото: mikomarczyk.pl

Современные технологии позволяют существенно расширить представление о возможностях электромобилей. Польский раллийный гонщик Миколай Марчик установил новый мировой рекорд пробега на одном заряде аккумулятора. Спортивный заезд проходил по дорогам общего пользования и длился более 45 часов подряд. Результаты эксперимента оказались значительно выше паспортных характеристик автомобиля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vitrina.pl.

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Детали заезда

Для рекордного заезда пилот выбрал серийный электромобиль Audi A6 Sportback e-tron performance с батареей емкостью 94,9 кВт·ч. По официальным данным по циклу WLTP запас хода модели составляет 776 км. Спортсмену удалось превысить этот показатель примерно на 72% и проехать 1338 км.

Старт состоялся 11 сентября в 1:55 ночи после полной зарядки аккумулятора в Закопане. Маршрут пролегал через Краков, Варшаву, Торунь и другие города до Хеля, после чего автомобиль развернулся обратно на юг. Энергия в аккумуляторе окончательно закончилась между Торунью и Цехоцинком.

Секреты экономии

Средняя скорость движения с учётом всех остановок составляла около 30 км/ч. Средняя температура воздуха во время поездки держалась на уровне 15 °C. Благодаря плавной езде потребление энергии удалось снизить до 7,09 кВт·ч на 100 км. Старт в горной местности также помог сэкономить заряд на длительном спуске.

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Для 30-летнего спортсмена это уже второй подобный успех, ведь ранее он проехал 2831 км на одном баке дизельного универсала Skoda Superb со средним расходом 2,6 л/100 км.

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