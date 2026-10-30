Зарядка электромобилей. Фото: qmerit.com

На 15 ключевых мировых рынках электромобили и гибриды в сентябре 2026 года заняли рекордную долю в 43,6 % от всех продаж новых машин. Совокупные объемы реализации таких моделей достигли 2 414 000 единиц, что на 3,3% превышает показатели прошлого года. Существенный скачок спроса на авто с аккумуляторным питанием зафиксировали во Франции, Бразилии и Индии.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на L’automobiliste.

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Динамика рынка

По данным японской компании MarkLines, электромобили стали главным локомотивом рынка в сентябре. Автомобилисты приобрели 1 337 000 таких машин, что означает рост на 7,7% по сравнению с прошлым годом. В то же время обычные гибриды без возможности подзарядки от сети показали еще больший скачок, прибавив сразу 18,9% и достигнув результата в 567 000 проданных автомобилей.

Плагин-гибриды продемонстрировали противоположную тенденцию и снизили продажи на 17,8% до отметки 510 000 единиц. Разница в показателях объясняется различиями в стоимости моделей, доступности разветвленной зарядной инфраструктуры и государственных льгот для покупателей.

Всего за первые девять месяцев года на 15 ведущих рынках было продано 17 009 000 электрифицированных автомобилей. Сентябрьские результаты значительно превысили среднегодовую норму и подтвердили ускорение обновления автопарка.

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Европейский тренд

Статистика Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) подтверждает быстрый переход на новые источники питания. Во Франции с января по сентябрь 2026 года регистрации аккумуляторных автомобилей выросли на 79,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом в Евросоюзе доля чистых электромобилей достигла 22,7% против 16,1% годом ранее.

Обычные бензиновые и дизельные автомобили в странах ЕС продолжают терять популярность. За девять месяцев их совокупная доля упала до 28,2%, уступив гибридным версиям с показателем 36,3%.

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