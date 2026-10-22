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Главная Авто Какой аккумулятор для электромобиля лучше выбрать в Украине

Какой аккумулятор для электромобиля лучше выбрать в Украине

Ua ru
22 октября 2026 06:00
Какой аккумулятор лучше выбрать для электромобиля: сравнение LFP и NMC carmagazine.co.uk
Аккумулятор электромобиля. Фото: carmagazine.co.uk

Тип установленного аккумулятора определяет правила эксплуатации и срок службы любого электрокара. Современные электромобили и плагин-гибриды чаще всего оснащаются литий-железо-фосфатными батареями LFP или никель-марганец-кобальтовыми блоками NMC. Неправильное обращение с накопителем может существенно ускорить его износ и вызвать деградацию элементов. Сравнительный анализ двух популярных технологий помогает выбрать оптимальный вариант с учетом индивидуальных потребностей водителя.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвіт.

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Особенности технологий

Главной причиной активного развития элементов LFP является отсутствие в их составе дорогого и дефицитного кобальта. Это делает производство таких аккумуляторов значительно дешевле, что снижает конечную цену самого автомобиля.

Однако аккумуляторы LFP имеют более низкую энергетическую плотность, которая составляет 150–180 Вт·ч/кг против 200–250 Вт·ч/кг у аккумуляторов NMC. Для обеспечения максимального запаса хода без существенного увеличения массы автомобиля автопроизводители выбирают именно более дорогую технологию NMC.

В вопросе долговечности существенное преимущество имеют LFP, которые выдерживают около 6000 полных циклов зарядки. В то же время показатель NMC составляет до 2000 циклов, а в реальных условиях оказывается еще ниже из-за высоких нагрузок.

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Кроме того, батареи LFP отличаются высокой химической стабильностью и устойчивостью к самовоспламенению. Это позволяет компаниям использовать более простые и дешевые системы защиты.

Зарядка и эксплуатация

При использовании батарей NMC водителям рекомендуется ежедневно ограничивать уровень заряда на отметке 80–90%, дозаряжая до 100% только перед длительными поездками.

Аккумуляторы LFP, напротив, требуют регулярной полной зарядки раз в несколько дней, ведь без этого деградация элементов ускоряется.

Кроме того, элементы NMC демонстрируют пиковую скорость зарядки в начале процесса и значительно замедляются на последних 20%, тогда как LFP заряжаются с более стабильной скоростью.

Серьезным недостатком батарей LFP остается чувствительность к сильному морозу, ведь при температуре -20 °C они теряют более 50% емкости. Встроенные системы подогрева тратят слишком много ценной энергии на поддержание рабочих условий аккумулятора на улице.

В то же время аккумуляторы NMC на морозе теряют всего от нескольких процентов до 30%, что делает их отличным выбором для зимнего периода.

Покупка плагин-гибрида с аккумулятором LFP оправдана только при условии регулярного подключения к домашней розетке. Если такой автомобиль постоянно эксплуатировать только на бензине без подзарядки, батарея LFP быстро выйдет из строя из-за постоянного пребывания в разряженном состоянии.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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