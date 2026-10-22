Акумулятор електромобіля. Фото: carmagazine.co.uk

Тип встановленого акумулятора визначає правила експлуатації та тривалість служби будь-якого електрокара. Сучасні електромобілі та плагін-гібриди найчастіше оснащують літій-залізо-фосфатними батареями LFP або нікель-марганець-кобальтовими блоками NMC. Неправильне поводження з накопичувачем може суттєво пришвидшити його знос та викликати деградацію елементів. Порівняльний аналіз двох популярних технологій допомагає обрати оптимальний варіант під власні потреби водія.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Особливості технологій

Головною причиною активного розвитку елементів LFP є відсутність у їхньому складі дорогого та дефіцитного кобальту. Це робить виготовлення таких акумуляторів значно дешевшим, що знижує кінцеву ціну самого автомобіля.

Проте накопичувачі LFP мають нижчу щільність енергії, яка становить 150–180 Вт-год/кг проти 200–250 Вт-год/кг у блоків NMC. Для отримання максимального запасу ходу без суттєвого збільшення маси машини автовиробники обирають саме дорожчу технологію NMC.

У питанні довговічності суттєву перевагу мають LFP, які витримують близько 6000 повних циклів заряджання. Натомість показник NMC становить до 2000 циклів, а в реальних умовах виявляється ще нижчим через високі навантаження.

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Окрім цього, батареї LFP відрізняються високою хімічною стабільністю й стійкістю до самозаймання. Це дозволяє компаніям використовувати простіші й дешевші системи захисту.

Зарядка та експлуатація

Під час використання батарей NMC водіям радять щодня обмежувати рівень заряду на позначці 80–90%, поповнюючи енергію до 100% лише перед тривалими поїздками.

Накопичувачі LFP, навпаки, вимагають регулярного повного заряджання раз на кілька днів, адже без цього деградація комірок пришвидшується.

Окрім цього, елементи NMC показують пікове поповнення енергії на початку процесів і сильно уповільнюються на останніх 20%, тоді як LFP заряджаються зі стабільнішою швидкістю.

Серйозним недоліком батарей LFP залишається чутливість до сильного морозу, адже за температури -20 °C вони втрачають понад 50% місткості. Вбудовані системи підігріву витрачають забагато цінної енергії на підтримку робочих умов акумулятора на вулиці.

Натомість накопичувачі NMC на морозі втрачають лише від кількох відсотків до 30%, що робить їх чудовим вибором для зимового періоду.

Купівля плагін-гібрида з акумулятором LFP виправдана лише за умови регулярного підключення до домашньої розетки. Якщо ж такий автомобіль постійно експлуатувати лише на бензині без підзаряджання, батарея LFP швидко стане непридатною через постійне перебування в розрядженому стані.

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