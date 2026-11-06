Бюджетный электромобиль. Фото: magnific.com

Рост европейского рынка электромобилей сдерживается высокой стоимостью машин для рядовых покупателей. Поэтому комитеты Европарламента проголосовали за создание новой категории бюджетных городских автомобилей. Главной целью этой инициативы является появление доступного электрического транспорта местного производства. Утверждение соответствующих законодательных норм позволит существенно снизить конечные цены на компактные автомобили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Стандарты M1E

Новая категория получила название M1E и будет распространяться исключительно на компактные электромобили длиной до 4,2 м. Сборка таких автомобилей должна осуществляться непосредственно на территории стран Евросоюза с высокой долей местных компонентов. Ориентация на городские поездки позволит устанавливать аккумуляторные батареи меньшей емкости, что является ключевым фактором для снижения себестоимости автомобилей.

Инициатива должна стать европейским аналогом японского класса кей-каров, стимулируя производителей выпускать легкие и экономичные модели. Благодаря небольшим габаритам такие автомобили будут удовлетворять повседневные потребности городских жителей без переплаты за лишний размер или избыточную мощность.

Льготы для автопроизводителей

Проект разработки предусматривает мощные финансовые и нормативные стимулы для автомобильных брендов, которые будут выпускать машины этой категории. Рассматривается возможность предоставить автопроизводителям 10-летнюю заморозку изменений сертификационных требований, что избавит их от затрат на постоянные конструктивные доработки.

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Кроме того, предложен коэффициент 1,3 при расчете среднепарковых выбросов CO2 за каждый проданный электромобиль M1E. Такой подход позволит автоконцернам значительно легче избегать штрафов за продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Окончательные переговоры с правительствами стран Евросоюза о введении этих норм и принятии специального закона для промышленности запланированы на декабрь 2026 года.

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