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Главная Авто Японцы разобрали китайское авто и выяснили, почему оно такое дешевое

Японцы разобрали китайское авто и выяснили, почему оно такое дешевое

Ua ru
31 октября 2026 14:00
Японские специалисты разобрали электрокроссовер BYD и узнали секрет его цены netcarshow.com
BYD Atto 3 Evo 2026 года. Фото: netcarshow.com

Современные китайские автомобили завоевывают мировой рынок благодаря низкой стоимости и богатой комплектации. Японские специалисты тщательно разобрали электрический кроссовер BYD Atto 3, чтобы выяснить причины такой доступности. Исследование выявило уникальные решения в интеграции узлов и полный отказ от посредников. Обнаруженный подход существенно отличается от традиционных методов автопрома и создает серьезную конкуренцию известным брендам.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Собственные детали

Компания начинала свою деятельность как производитель аккумуляторов и накопителей энергии. Собственная разработка и выпуск батарей позволяют китайскому бренду полностью контролировать расходы на самый дорогой элемент электромобиля. Большинство деталей и полупроводников компания производит на собственных заводах.

Традиционные автопроизводители тратят огромные средства на закупку электроники и узлов у сторонних поставщиков. Китайский подход исключает дополнительную наценку посредников и ускоряет логистику. Сокращение цепочки поставок существенно снижает итоговую себестоимость готовой машины.

Объединение узлов

Японских инженеров удивила максимальная интеграция силовых компонентов в единый компактный блок. Вместо отдельных модулей со своими проводами и корпусами производитель создает один общий узел. Это упрощает общую конструкцию и ускоряет сборку автомобиля на конвейере.

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Технологичный кроссовер предлагает современные мультимедийные системы и полный набор систем помощи водителю. Низкая цена достигается за счет оптимизации процессов, а не за счет отказа от комфорта или безопасности.

Традиционным автоконцернам сложно быстро перестроить собственные заводы под такие стандарты производства. Китайские компании строили заводы с нуля специально для выпуска электромобилей, получив значительное преимущество в скорости.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с китайскими электрокарами через два года эксплуатации в Украине. Автомобили из первой волны массового импорта уже прошли 40 000–60 000 км, поэтому потребность в качественном ремонте и компьютерной диагностике растет пропорционально их пробегу.

Читайте также, почему китайские автомобили с ДВС представляют большую угрозу для Европы, чем электромобили. По данным Reuters, в прошлом году Китай вышел на первое место в мире по экспорту автомобилей, и вопреки стереотипам, основной объем обеспечили именно бензиновые модели.

Китай электрокары електромобиль кроссовер BYD
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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