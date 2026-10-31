BYD Atto 3 Evo 2026 року. Фото: netcarshow.com

Сучасні китайські автомобілі завойовують світовий ринок завдяки низькій вартості та багатому оснащенню. Японські спеціалісти ретельно розібрали електричний кросовер BYD Atto 3 для пошуку причин такої доступності. Дослідження показало унікальні рішення в інтеграції вузлів та повну відмову від посередників. Виявлений підхід суттєво відрізняється від традиційних методів автопрому та створює серйозну конкуренцію відомим брендам.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Власні деталі

Компанія починала свою діяльність як виробник акумуляторів та накопичувачів енергії. Власна розробка та випуск батарей дозволяє китайському бренду повністю контролювати витрати на найдорожчий елемент електрокара. Більшість деталей та напівпровідників компанія виготовляє всередині власних заводів.

Традиційні автовиробники витрачають величезні кошти на закупівлю електроніки та вузлів у сторонніх постачальників. Китайський підхід виключає додаткові маржі посередників та пришвидшує логістику. Скорочення ланцюжка постачання суттєво знижує підсумкову собівартість готової машини.

Об'єднання вузлів

Японських інженерів здивувала максимальна інтеграція силових компонентів у єдиний компактний блок. Замість окремих модулів зі своїми дротами та корпусами виробник створює один загальний вузол. Це спрощує загальну конструкцію та пришвидшує складання машини на конвеєрі.

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Традиційним автоконцернам важко швидко змінити власні заводи під такі стандарти випуску. Китайські компанії будували фабрики з нуля під випуск електрокарів, отримавши значну перевагу у швидкості.

Раніше Новини.LIVE писали, що трапляється з китайськими електрокарами через два роки експлуатації в Україні. Машини з першої хвилі масового імпорту вже розміняли свої 40 000–60 00 км, тому потреба в якісному ремонті та комп'ютерній діагностиці зростає пропорційно до їхніх пробігів.

Також читайте, чому китайські авто з ДВЗ є більшою загрозою для Європи, ніж електрокари. За даними Reuters, торік Китай вийшов на перше місце у світі за експортом автомобілів, і всупереч стереотипам, основний обсяг забезпечили саме бензинові моделі.