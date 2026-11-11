Водители назвали худшие электромобили 2026 года

Opel Astra Electric 2023 года. Фото: netcarshow.com

Немецкая консалтинговая компания USCALE провела опрос среди 4004 владельцев электромобилей в Германии, Австрии и Швейцарии. Специалисты рассчитали уровень удовлетворенности покупателей на основе готовности рекомендовать свои автомобили другим людям. Полученные результаты выявили как бесспорных фаворитов рынка, так и марки с самой плохой репутацией.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на El Motor.

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Аутсайдеры рынка

Самые низкие показатели удовлетворенности клиентов получили бренды MG, Fiat и Opel. Модели Fiat и Opel вообще оказались единственными в исследовании, где количество негативных отзывов превысило число положительных оценок. Подобные сложности с лояльностью аудитории демонстрируют Leapmotor, BYD и Genesis, которые оказались далеко от лидирующей группы.

Отрицательная оценка марки MG составила -7 баллов, Fiat получил -10 баллов, а Opel закрепился на отметке -11 баллов. Даже низкое энергопотребление компактных городских автомобилей не смогло перекрыть общее разочарование покупателей.

Причины разочарований

Главным источником раздражения водителей стали постоянные сбои мобильных приложений и медленная работа мультимедийной системы. Пользователи сравнивают цифровые возможности автомобилей с современными смартфонами, поэтому ошибки программного обеспечения вызывают мгновенный негатив. Также критику вызывает несовершенная навигация, которая плохо планирует остановки для зарядки во время дальних поездок.

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Кроме того, на оценки влияют недостатки в эргономике и низкое качество материалов отделки салона. Водители отказываются рекомендовать автомобили, в которых зависают сервисы оплаты электроэнергии или возникают сбои при подключении к зарядным станциям.

Фавориты водителей

Вершину рейтинга удовлетворенности возглавила китайская марка Xpeng, которую готовы рекомендовать 82% владельцев при всего 6% критиков. Американский бренд Tesla занял второе место с показателем 79% положительных отзывов. Также высокую лояльность покупателей продемонстрировали чешская марка Skoda и немецкий производитель Porsche благодаря надежной цифровой экосистеме и высокой эффективности.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Европе появится новая категория доступных автомобилей не из Китая. Комиссии Европарламента проголосовали за создание новой категории бюджетных городских автомобилей европейского производства.

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