Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Водители назвали худшие электромобили 2026 года

Водители назвали худшие электромобили 2026 года

Ua ru
11 ноября 2026 15:30
Водители назвали худшие электромобили 2026 года netcarshow.com
Opel Astra Electric 2023 года. Фото: netcarshow.com

Немецкая консалтинговая компания USCALE провела опрос среди 4004 владельцев электромобилей в Германии, Австрии и Швейцарии. Специалисты рассчитали уровень удовлетворенности покупателей на основе готовности рекомендовать свои автомобили другим людям. Полученные результаты выявили как бесспорных фаворитов рынка, так и марки с самой плохой репутацией.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на El Motor.

Реклама

Аутсайдеры рынка

Самые низкие показатели удовлетворенности клиентов получили бренды MG, Fiat и Opel. Модели Fiat и Opel вообще оказались единственными в исследовании, где количество негативных отзывов превысило число положительных оценок. Подобные сложности с лояльностью аудитории демонстрируют Leapmotor, BYD и Genesis, которые оказались далеко от лидирующей группы.

Отрицательная оценка марки MG составила -7 баллов, Fiat получил -10 баллов, а Opel закрепился на отметке -11 баллов. Даже низкое энергопотребление компактных городских автомобилей не смогло перекрыть общее разочарование покупателей.

Причины разочарований

Главным источником раздражения водителей стали постоянные сбои мобильных приложений и медленная работа мультимедийной системы. Пользователи сравнивают цифровые возможности автомобилей с современными смартфонами, поэтому ошибки программного обеспечения вызывают мгновенный негатив. Также критику вызывает несовершенная навигация, которая плохо планирует остановки для зарядки во время дальних поездок.

Читайте также:

Кроме того, на оценки влияют недостатки в эргономике и низкое качество материалов отделки салона. Водители отказываются рекомендовать автомобили, в которых зависают сервисы оплаты электроэнергии или возникают сбои при подключении к зарядным станциям.

Фавориты водителей

Вершину рейтинга удовлетворенности возглавила китайская марка Xpeng, которую готовы рекомендовать 82% владельцев при всего 6% критиков. Американский бренд Tesla занял второе место с показателем 79% положительных отзывов. Также высокую лояльность покупателей продемонстрировали чешская марка Skoda и немецкий производитель Porsche благодаря надежной цифровой экосистеме и высокой эффективности.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Европе появится новая категория доступных автомобилей не из Китая. Комиссии Европарламента проголосовали за создание новой категории бюджетных городских автомобилей европейского производства.

Также читайте, какие подержанные Tesla Model S и X опустошат кошельки владельцев. Эксперты по подбору автомобилей разобрали все поколения американских электрокаров и назвали самые затратные экземпляры.

рейтинг Tesla электрокары Porsche електромобиль BYD Opel Škoda Fiat MG Leapmotor Xpeng Genesis
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации