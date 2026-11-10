Tesla Model S 2017 года. Фото: netcarshow.com

Желание приобрести на вторичном рынке премиальный электромобиль Tesla по цене бюджетного хэтчбека нередко обходится огромными счетами за ремонт силовых агрегатов. Model S и Model X имеют как удачные модификации с высоким ресурсом, так и откровенно неудачные версии. Эксперты по подбору автомобилей разобрали все поколения американских электрокаров и назвали самые затратные экземпляры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Норм".

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Устаревшие версии

Первые хэтчбеки Tesla Model S (2012–2016) привлекают низкой ценой, однако сопряжены с самыми высокими финансовыми рисками. Базовые заднеприводные модификации на 40 кВт·ч и 60 кВт·ч имеют скромный реальный запас хода в пределах 150–200 км и уже потеряли значительную часть емкости.

Самая большая проблема таких машин — большой задний электродвигатель, в котором протекает сальник и заливает антифризом внутренние платы. Ремонт или замена этого двигателя обходится от 1300 до 1500 долларов, а протечка специального жидкого клея в центральном мониторе Media Control Unit на чипе Tegra добавляет еще несколько сотен долларов расходов.

Автомобили с более компактными батареями на 70 кВт·ч и 85 кВт·ч с задним приводом также остаются рискованными из-за износа подвески, проблем с выдвижными дверными ручками и регулярно протекающего сальника.

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Полноприводные версии 70D, 75D и 85D с двумя небольшими двигателями более надежны с механической точки зрения и эксплуатируются без серьезных поломок силовой установки. Мощные модификации P85D, P85+ и P90D сильно изношены агрессивным стилем вождения предыдущих владельцев, из-за чего постоянно требуют затрат на ремонт двигателей и приводов.

Средний сегмент

Рестайлинговые хэтчбеки Tesla Model S (2016–2019) с новым дизайном передней части стали гораздо качественнее внутри. Экзотические версии на 60 кВт·ч практически не встречаются в продаже, а модели 70D, 75D и 90D с двумя двигателями демонстрируют нормальную долговечность.

Настоящим образцом долговечности среди моделей этих лет является версия 100D с большим аккумулятором на 100 кВт·ч. Эта машина легко преодолевает 500 км на одном заряде и сохраняет более 90% емкости даже после пробега в 100 000 км.

Кроссоверы Tesla Model X (2016–2019) первых лет выпуска имеют аналогичную картину по надежности. Модификации 75D и 90D требуют постоянного внимания к сложному механизму задних дверей в форме крыльев чайки и быстрее изнашивают задние шины из-за сложной регулировки развала колес. В отличие от них версия Model X 100D с аккумулятором на 100 кВт·ч проезжает около 400–450 км на одном заряде и остается самым надёжным семейным кроссовером своего периода, хотя ее пневматические стойки при необходимости замены стоят более 600 долларов за штуку.

Удачные поколения

Модернизированное поколение Raven (2019–2021) для Model S и Model X считается лучшим выбором на вторичном рынке. Конструкторы установили новый передний двигатель от младшей Model 3 и доработали адаптивную пневмоподвеску, которая стала более мягкой и выносливой.

Версии Long Range и Long Range Plus в этих кузовах демонстрируют наименьший процент износа батареи и проходят более 80 000 км без серьезных ремонтов приводов.

Последние версии Palladium (2021–2026) с обновленным салоном и штурвалом вместо руля предлагают самые современные технологии, однако их аккумуляторы деградируют немного быстрее, чем у серии Raven.

3-моторные топовые версии Plaid мощностью более 1000 л.с. разгоняются до 100 км/ч всего за 2,1 секунды и дарят незабываемые эмоции от вождения, однако требуют значительных финансовых затрат на покупку и содержание.

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